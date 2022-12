Discipline : 3 matchs pour Killian Hayes, 9 joueurs du Magic suspendus !

C’était l’image forte de la nuit passée, Killian Hayes et Mo Wagner qui se rentrent dedans pendant le match entre Orlando et Detroit. Forcément, la NBA n’a pas apprécié ces images et a sorti les sanctions.

On ne va pas mentir. Celle-ci, on ne l’attendait pas ! Au cœur de l’embrouille, Killian Hayes et Mo Wagner sont évidemment les principaux concernés par ce conseil de discipline made in Adam Silver. Le meneur tricolore écope de trois matchs pour son coup de sang. Une sanction assez lourde pour quelqu’un qui n’est pourtant pas coutumier du fait. Son nouveau meilleur pote (non) prend lui deux matchs pour sa contribution. Jusque-là, tout est à-peu-près normal et puis la Ligue nous a rappelé quelques souvenirs en sanctionnant les joueurs qui avaient quitté leur banc pour venir participer à la fête. Pour les Pistons, pas trop de dégâts (Hamidou Diallo a pris un match quand même) vu que l’incident avait lieu… dans leur zone. Par contre le Magic a pris cher dans l’opération… En comptant Mo Wagner, c’est neuf joueurs qui sont suspendus !!

The following was released by the NBA. pic.twitter.com/QH6tSJI1l7 — NBA Communications (@NBAPR) December 30, 2022

Cole Anthony, R.J. Hampton, Gary Harris, Kevon Harris, Admiral Schofield, Franz Wagner, Mo Bamba et Wendell Carter Jr. ont donc été rattrapés par la patrouille et ils devront tous purger un match de suspension sans salaire. Neuf joueurs en moins pour disputer un match, c’est quand même compliqué et la Ligue a donc décidé de diviser les suspensions en deux groupes pour que Jamahl Mosley puisse aligner huit joueurs aux deux prochains matchs. Cinq joueurs purgeront donc leur suspension ce vendredi contre les Wizards tandis que les trois autres attendront la rencontre contre OKC pour rester en civil. Les fans de Mickey pourront au moins se consoler en se disant que Paolo Banchero n’est pas dans le lot. Vu les absences à venir, l’Italo-Américain risque d’avoir du boulot.

La NBA a tapé fort après les incidents entre les Pistons et le Magic. Onze joueurs suspendus dont trois matchs pour Killian Hayes. Le message est clair : les bastons, c’est pas sur le terrain.

Source texte : NBA