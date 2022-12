Grâce notamment à un Luka Doncic en triple-double (35 points, 12 rebonds, 13 passes), Dallas s’impose sans forcer face à son voisin Houston. Encore une performance de haut niveau pour le joyau slovène.

Pour la feuille de stats complète de Lulu, il suffit de cliquer.

Deux jours après son récital face à New York, tous les yeux étaient tournés vers le Texas, pour voir si Luka Doncic allait encore écrire l’histoire grâce à une performance incroyable. Et bien non, le maestro n’a pas claqué de 60-20-10 cette fois-ci, désolé, mais il se consolera avec un nouveau triple-double réalisé avec une facilité déconcertante. 35 points, 12 rebonds, 13 passes, tout en ne jouant que trois minutes dans le dernier quart-temps, tout est trop simple pour Luka Doncic. Trop simple, comme ce buzzer beater avant la mi-temps, accompagné de quelques pas de danse.

Luka Dončić danced on the Rockets after this three at the buzzer to end the first half… pic.twitter.com/mYSqPIKRdD — Landon Thomas (@sixfivelando) December 30, 2022

Des paniers dingues, des sourires, une nouvelle feuille de stats XXL pour celui qui semble prendre un grand plaisir à croiser les Rockets. On rappelle qu’il venait de leur en coller 50 dans les gencives. En voilà 35 de plus. Une victoire facile face à un rival, sans trop pousser sur les réserves car le prodige a pu souffler dans le garbage time, que de bonnes nouvelles pour les fans. Le seul petit point noir c’est cette faute technique récoltée après un choc avec Usman Garuba. Et pour une fois il avait raison de se plaindre en plus (il avait même un saignement au niveau de l’œil). Pas de quoi gâcher la soirée mais il faudra voir si la NBA décide de l’annuler celle-ci. La star des Mavs est déjà à 8 fautes techniques cette année, encore la même chose et il risquera une suspension d’un match.

Luka Doncic trop fort pour les Rockets et Dallas en profite pour se promener face à son voisin. Les Mavs se déplaceront samedi soir à San Antonio pour un autre derby texan. Quelque chose nous dit que le prodige va nous préparer quelque chose de spécial pour le passage à la nouvelle année.