C’était le match phare de notre nuit, un Celtics-Clippers qui sentait bon les Playoffs du côté du TD Garden. Grâce à un collectif solide et mené par les Jay Brothers, Boston prend le meilleur sur la bande de Kawhi Leonard. Victoire 116-110.

Pulvérisés par les Clippers il y a un peu moins de trois semaines, les Celtics avaient à cœur de prendre leur revanche cette nuit dans leur antre du TD Garden. Pour ça, on ne change pas une équipe qui gagne avec un Robert Williams qui continue à sortir du banc pour les Bostoniens. Après un début de match plutôt tranquille, ce sont les Celtics qui prennent les devant. Jayson Tatum rentre bien dans son match, Marcus Smart distribue du caviar, on a le droit à de belles séquences mais malgré tout L.A. parvient encore et toujours à recoller, grâce notamment à un Kawhi Leonard qui n’était pas venu en touriste dans le Massachussetts (26 points, 8 rebonds, 11/16 au tir). Le second quart-temps est marqué par la montée en puissance des Jay Brothers. Les deux stars de Boston se lâchent, la défense des Clippers ne parvient pas à tenir et les hommes de Damon Stoudamire (qui remplaçait Joe Mazzulla convalescent) en profitent pour prendre le large avant la pause.

Retour des vestiaire totalement différent avec des Clippers qui rentrent dans le lard de leurs hôtes et ça nous donne un match totalement relancé avant d’arriver au money time. On s’attendait à du beau spectacle et on est gâtés avec deux équipes qui ne lâchent rien. Les Celtics donnent tout de même l’impression d’être un cran au-dessus et ils le prouvent en calant un nouveau run pour reprendre les commandes. À moins de 3 minutes de la fin du match, Boston compte 10 points d’avance et semble prêt à finir le taf. Un poil trop pressé d’ailleurs car les Celtics.. s’endorment et laissent L.A. grignoter son retard. Et voilà comment Paul George se retrouve avec une balle d’égalisation à 30 secondes de la fin mais Derrick White s’interpose avec un contre XXL, imité ensuite par Al Horford alors que Jaylen Brown avait mis ses lancers entre temps. Petite frayeur inutile mais victoire logique pour les Celtics.

Pour les carnets de notes du jour, beaucoup de bonnes choses côté Boston. Sans faire un match exceptionnel, les Jay Brothers ont fait le taf (29 points chacun mais une adresse pas folle), Marcus Smart a été très bon, il a donné le ton en défense, comme Derrick White, les Williams (Grant et Robert) et Al Horford auront également apporté leur pierre à l’édifice. Une belle victoire sous le signe du collectif. Côté Clippers, on retient surtout la performance des deux leaders mais derrière c’est assez limité. Reggie Jackson est passé totalement à côté, même chose pour Luke Kennard. On va aussi suivre l’état de la cheville de Nicolas Batum, qui a pu finir le match mais n’a disputé que huit minutes…

Les Celtics ont pris leur revanche sur les Clippers et ils valident par la même occasion une quatrième victoire consécutive. Le petit coup de moins bien de la mi-décembre semble oublié à Boston.