C’était l’opposition de la nuit : un choc entre les Nets et les Celtics, en terre verte. Sans Kevin Durant, l’affaire semblait – sur le papier – compliquée pour Brooklyn, malgré un Kyrie Irving particulièrement en forme actuellement. Le “papier” s’est transformé en réalité tant les deux formations étaient éloignées en terme de niveau cette nuit. Boston a atomisé l’équipe de Jacque Vaughn qui encaisse sa pire défaite de la saison 2022-23, et c’est mérité.

Une méchante correction.

Voilà ce qui définit le mieux ce match, qui n’aura été qu’une formalité très formelle pour les gars du Massachusetts. Une avalanche de tirs primés face à une défense des Nets restée au vestiaire pendant le premier quart, et 30 points séparent déjà les deux équipes au bout de 12 minutes.

Comment décrire l’équipe de Brooklyn ? Des fantômes. Aucun mouvement collectif, et les seules esquisses de jeu construit balayées par des rotations défensives parfaites côté C’s. Les Nets se font découper comme une motte de beurre chaude. La preuve ? On a cru que Steve Nash avait enfilé le maillot de Derrick White ce soir, et même Luke Kornet a facturé des glaces deux boules supplément lancer franc, vous avez le jeu de mot.

Le seul qui a tenté de sonner la révolte s’est nommé Cam Thomas, mais il est très étrangement sorti quelques minutes après son arrivée sur le terrain, alors même qu’il était en train de faire un peu de boulot dans la solide défense des Trèfles. Jayson Tatum ? Monstrueux, le bonhomme a fait ce qu’il voulait. 18 points à la fin du premier quart, soit plus que l’adversaire au global.

pouring it on 🔥 pic.twitter.com/big536hFnJ — Boston Celtics (@celtics) February 2, 2023

On a bien mis l’emphase sur l’analyse du premier quart… et c’est parce qu’ensuite, tout ne sera que maîtrise pour les hommes de Joe Mazzulla. Les Nets ont décidé d’être à la ramasse, et avec 30 points dans la ganache après moins d’un quart d’heure de jeu, c’était déjà peine perdue. Trop de tirs forcés, un Kyrie verrouillé qui ne peut pas faire son job et une équipe qui suit son sillage. Uncle Drew ne jouera même pas le quatrième quart, preuve – s’il en fallait une autre – de la fâcheuse morosité de la soirée.

Concernant les statistiques, c’est du très, très propre côté Boston : une réussite globale de 57,6% au tir et un Jayson Tatum leader statistique avec 31 points, 9 rebonds et 4 passes. Joe Mazzulla ira même de son trashtalk en indiquant à la fin du troisième quart qu’il attendait juste que son leader atteigne 31 points – sa moyenne cette saison – pour l’envoyer définitivement au repos. Tiens, même le balayeur des Celtics s’est replié plus vite que les Nets ce soir. Méchant mais mérité, tout comme cette victoire sans bavure.

keep that hustle up 😂 pic.twitter.com/2BzogJ7jy5 — Boston Celtics (@celtics) February 2, 2023

Une soirée bien pépouze pour Boston, et une turbo torgnole pour Brooklyn, qui devra vite se relever. L’absence de Kevin Durant s’est fait énormément ressentir ce soir, car les Nets n’ont jamais trouvé une solution offensive viable pour mettre les C’s sous pression. Match à oublier pour Kai et ses copains, victoire de prestige pour les Trèfles. Une salle, deux ambiances.

Source : ESPN