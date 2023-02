Domantas Sabonis n’a fait qu’une bouchée des Spurs ce soir à San Antonio. 34 points et 11 rebonds pour l’ailier fort des Kings, qui soigne son dossier pour une éventuelle sélection au All-Star Game.

Il aura été au four et au moulin pour permettre aux Kings de triompher face aux Spurs. Un match de patron, la meilleure performance de la saison pour Domantas. Jakob Poeltl a dégusté sous le panier, mais le lituanien s’est aussi offert une flèche lointaine… autant varier les plaisirs hein. Option numéro 1 de Sac-Town en attaque ce soir, le grand dadet de la Baltique aura faire perdre – quelques – cheveux à Gregg Popovich. La ligne de stats complète ? 34 points, 11 rebonds, 4 passes, 2 contres et 2 interceptions, le tout à 15/20 au tir. Polyvalence, propreté tout au long de la rencontre : que demander de plus sérieux ?

get you a big man who can work in the frontcourt and the backcourt 👑

@Dsabonis11 | #RoarWithUs

À noter que Sabonis aura bien été aidé dans sa tâche par un De’Aaron Fox à 31 points et 10 passes, toujours prêt à refiler le cuir à son compère quand l’occasion se présentait. Ces Kings enchaînent un deuxième succès consécutif et réduisent l’écart face à des Grizzlies qui ont perdu cette nuit face aux Blazers d’un Damian Lillard lui aussi en grande pompe. La bonne opération est totale au niveau collectif pour les Rois…

…Mais aussi individuel pour Dodo car avec un All-Star Game dans une quinzaine de jours, Domantas Sabonis alimente son dossier avec une soirée de référence pour lui. Non intégré au cinq majeur, le fils d’Arvydas peut toujours espérer une sélection parmi les remplaçants.

A big night for Domantas Sabonis and De'Aaron Fox in the Kings W 💪 Sabonis: 34 PTS, 11 REB, 4 AST

Fox: 31 PTS, 10 AST, 3 STL

Leader d’une équipe actuellement sur le podium à l’Ouest, auteur de performances intéressantes comme celles de ce soir, une apparition au match des étoiles apparaîtrait comme tout à fait logique, mais la décision n’est pas entre les mains du lituanien, alors wait and see comme le dit si bien le dicton !

Source : ESPN