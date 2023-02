Les Blazers, qui restent sur une victoire à domicile face aux Hawks, avaient à coeur d’enchaîner pour se rapprocher des places qualificatives à la postseason. La franchise de l’Oregon se déplaçait hier soir au FedEx Forum de Memphis pour y affronter les Grizzlies de Ja Morant. Damian Lillard s’est occupé de tout et a offert un joli succès à sa troupe.

Oui, ça va un peu mieux pour Portland. Les Blazers, qui restent sur une victoire à domicile face aux Hawks il y a deux jours se devaient d’enchaîner chez un gros morceau de la Conférence Ouest, les Memphis Grizzlies. Damian Lillard, fraîchement élu joueur de la semaine évolue à un niveau incroyable (42 points lors du dernier match, et même une pointe à 60 il y a dix jours), et porte tout l’Oregon sur son dos. Si Dame a remporté son duel face à Trae Young, l’histoire semblait mal embarquée face à Ja Morant, tant les Blazers ont couru après le score.

En effet, jamais Portland n’a cru pouvoir s’imposer. Avec une grosse intensité dès l’entre-deux, ce sont les Grizzlies qui ont la mainmise sur la rencontre. Ja Morant régale par son playmaking, Jaren Jackson Jr. fait son job, Danny Green a même retrouvé les parquets, malgré deux airballs (on va pas le cacher, on t’as vu Danny). En face, Dame met dedans et permet aux siens de rester au contact et de ne pas totalement couler.

Mais que ce fut compliqué pour les Blazers qui ont dû batailler sans pouvoir totalement compter sur Jusuf Nurkic, Jerami Grant et Josh Hart, blessés durant le match. Si les deux derniers sont finalement revenus sur le terrain, le pivot bosnien a définitivement quitté la partie. À la mi-temps, petit miracle : les Blazers ne sont menés que de 5 points, Dame est “déjà” à 16 points et 4 passes. Encore les bases d’une très grosses soirée.

En deuxième période, Anfernee Simons (26 points) sort de sa boîte et prend les rênes de l’attaque des Blazers, Drew Eubanks profite de son temps de jeu et assure à l’intérieur… voilà que les Blazers recollent. Dans l’ultime quart-temps, c’est le début d’un long mano a mano. Après que Ja Morant ait planté quelques tirs importants, les Grizzlies mènent de 5 points à 4 minutes du terme. On commence à se dire que l’affaire est pliée tant la dynamique est en faveur des Oursons.

Mais tout ça, c’était sans compter sur Damian Lillard, le roi du money-time. Monsieur Clutch en personne refuse de perdre : deux gros shoots à 3pts pour passer devant. Ja Morant, soudainement en difficulté, n’arrive pas à faire repartir la machine. Le match a tourné, Dame fini comme il a commencé. 42 points à 11/22 au tir (5/13 du parking), 10 passes, et 8 rebonds. +10 pour les Blazers (122-112), qui viennent chercher une grosse victoire chez un contender à l’ouest. Portland est 11ème, aux portes du Play-in.

Côté Grizzlies, Ja Morant frôle le triple-double et termine à 32 points, 12 passes et 9 rebonds, bien aidé par Jaren Jackson Jr. à 18 points et 7 rebonds. Les Oursons restent dauphins des Nuggets et se déplaceront à Cleveland vendredi.

