Après avoir enchaîné trois victoires de suite, les Warriors étaient de passage à Minneapolis pour affronter des Wolves en quête de victoire. Un match âprement disputé, une fin de match à suspens, une prolongation et un choke monumental… on a été servis !

Les Dubs vont mieux depuis le retour de Steph Curry. Des victoires face aux Grizzlies, aux Raptors et OKC et voilà les champions en titre repartis dans le bon sens. Ce déplacement dans le Minnesota avait tout d’une confirmation, et si les Warriors ont eu l’occasion de mener assez largement, ils ont tout gâché et sont retombés dans leurs travers.

Un début de match assez moyen des deux côtés, beaucoup de fautes, de shoots ratés, une rencontre hachée, mais les Dubs prennent malgré tout les devants. Le deuxième quart-temps sera de bien meilleure facture, Jordan Poole, Andrew Wiggins et Donte DiVincenzo permettent aux Warriors de mener de neuf points à la pause (71-62).

Un Stephen Curry discret et un peu – trop – brouillon va se montrer au début de troisième quart-temps. Jonathan Kuminga, Draymond Green, Kevon Looney, tous vont se montrer actifs et efficaces pour permettre aux Dubs de prendre un avantage conséquent : +12 à l’entame du dernier acte. Suffisant pour s’imposer nous direz-vous ? Et bien non.

Parce que les Wolves ne vont rien lâcher. Minnesota veut relancer une série de victoires et va hausser le ton en défense. Pertes de balle à répétitions, possessions (très) mal gérées, des Splash Bros un peu en dedans… les Warriors vont perdre toute leur avance et voir les Loups revenir petit à petit. D’Angelo Russell inscrit 14 de ses 29 points dans les douze dernières minutes, devenant le bourreau de son ancienne franchise. Un shoot à 3 points énormissime pour ramener les siens à -1 à 3 minutes du terme, les balls. Minny va par la suite égaliser et arracher une prolongation miraculeuse. Stephen Curry aura l’occasion d’inscrire un game-winner, il n’en sera rien.

L’overtime n’est qu’une formalité. Les Wolves ont le momentum, et Naz Reid viendra déposer le couvercle d’un énorme dunk pour mettre sa team à l’abri. Victoire 119-114. Poussés par leur public, les Loups viennent chercher une victoire qui peut être fondatrice pour la suite. Les Warriors eux, ont complètement déconné et perdent une nouvelle fois.

NAZ REID WITH SECONDS LEFT IN OT. TIMBERWOLVES WIN. pic.twitter.com/uoT0KaptAC — NBA (@NBA) February 2, 2023

Côté stats, D-Lo termine à 29 points et 2 passes, tandis que Naz Reid pose un énorme double-double (24 points, 13 rebonds). Chez les Dubs, le Chef finit quand même à 29 points mais un 8/21 au tir bien moche lorsqu’on regarde la fin de match.

Une défaite bien fâcheuse pour les Warriors qui semblaient maîtriser leur sujet. Digne d’un champion en titre ? Clairement pas. Allez, on met la frustration de côté et on se prépare pour le gros choc face aux Nuggets dès demain. Les Dubs sont toujours attendus au tournant.

Source texte : ESPN