Les Lakers n’auraient pas l’intention de recruter : il en pense quoi LeBron ?

Voilà une info assez surprenante pour quiconque a un peu suivi la NBA cette saison. Des médias de Los Angeles annoncent… qu’aucun mouvement n’est prévu pour renforcer l’effectif des Lakers. Au regard de la situation sportive des joueurs de Darvin Ham, cela a de quoi étonner.

Vous connaissez cet adage qui dit que “La folie, c’est continuer de faire la même chose qui ne fonctionne pas en espérant que ça finisse par fonctionner” ? Oui, oui, vous avez bien compris, on est en train, dans le plus grand des calmes, de qualifier de fous les dirigeants des Lakers. En même temps, il faut voir aussi comment se passe la saison du côté des Purple and Gold. Malgré deux des meilleurs joueurs de la Ligue dans leur effectif sur le papier en les personnes de LeBron James et Anthony Davis, les champions 2020 ne sont aujourd’hui même pas dans les places qualificatives pour le play-in. Le King et le Brow font de leur mieux pour tracter tout ce beau monde, mais le premier ne peut lutter indéfiniment contre le temps qui passe, et le second, contrairement à Booba, a du mal à se détacher de sa deuxième maison (c’est pas l’infirmerie qui me quitte, c’est moi j’quitte l’infirmerie).

Les problèmes de pied d’AD (absent au moins jusqu’à mi-janvier) ne peuvent cependant pas tout expliquer. Les stats sont accablantes pour les Angelinos : 19e de la Ligue à l’offensive rating, 22e de l’autre côté du terrain, 26e au pourcentage derrière l’arc… Qu’elle semble loin la belle époque de la bulle d’Orlando où la team alors coachée par Frank Vogel était la 3e défense de la Ligue. Vous l’aurez compris, on est loin d’une équipe qui vise le titre. Patrick Beverley n’a jamais autant ressemblé à un chien qui court et qui aboie sans défendre efficacement (beau retour de bâton au passage pour l’auteur de cette déclaration qui est désormais son coéquipier), tandis qu’au shoot, on a juste l’impression de voir quinze Ben Simmons avec un maillot Mauve et Or.

Cela ne semble pas alerter plus que ça Rob Pelinka et le board des Lakers puisque, selon ce que nous révèle le journaliste Dan Woike du Los Angeles Times, du côté de la Crypto.com Arena, l’heure n’est pas vraiment au songe d’un trade pour renforcer l’effectif. Ce n’est pourtant pas le matos qui manque pour faire une opération. Les Purple and Gold ont encore tous leurs premiers tours de draft jusqu’en 2029, à la notable exception de celui de 2023 envoyé aux Pels dans l’échange d’Anthony Davis (oui on sait, la raquette Wemby – Zion blablabla). Côté joueurs, Russell Westbrook touche certes 47 millions de dollars, mais le fait qu’il arrive en fin de contrat en juillet prochain ainsi que sa saison très respectable dans un rôle de sixième homme sont de nature à en faire un bon asset pour se renforcer à court terme. Mais non, du côté de la Californie, on semble toujours se dire qu’un supporting cast composé de Dennis Schröder, Thomas Bryant, Lonnie Walker et Kendrick Nunn, c’est largement suffisant pour toper une bague. Enfin bon, on sait pas comment fermer ce papier donc on vous laisse avec une vidéo de LeBron qui rejoint Drake et Travis Scott sur scène.

Malgré un début d’exercice chaotique (doux euphémisme), les Lakers semblent toujours en mode “on prend les mêmes et on recommence”. Le futur nous dira si le GM Rob Pelinka avait raison ou non, toujours est-il que la stratégie des Angelinos a de quoi laisser perplexe.

