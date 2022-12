Que va faire LeBron James après sa carrière de joueur ? Visiblement, d’après les indications laissées par le King, il souhaite devenir propriétaire d’une franchise NBA à Las Vegas. Un projet qui tient beaucoup à LeBron, mais plusieurs étapes sont nécessaires avant que James ne puisse un jour avoir sa propre équipe dans la ville du péché.

1) La NBA doit dire oui à l’expansion

Il faut remonter à 2004 pour voir la NBA ajouter une franchise à son fonctionnement, elle qui est aujourd’hui composée de 30 équipes au total. Jusqu’ici, le commissionnaire Adam Silver n’a pas voulu trop s’avancer sur le sujet de l’expansion, mais c’est un thème de conversation de plus en plus important depuis que le COVID est venu plomber le business de la NBA. Parce que oui, ajouter des franchises supplémentaires est source de revenus pour la Ligue. Le “prix d’entrée” pour un nouveau proprio pourrait s’élever à minimum 2,5 milliards par équipe (un chiffre considéré comme bas par Adam Silver, encore plus après la récente vente des Suns pour… 4 milliards), montant qui sera ensuite partagé au sein des 30 franchises existantes.

Quand on connaît l’amour de la NBA pour les billets verts, l’élargissement de la Ligue est plus une question de temps qu’autre chose. Mais du coup, c’est prévu pour quand ? D’après les derniers bruits de couloir, Adam Silver souhaiterait d’abord finaliser le prochain accord collectif entre les propriétaires et les joueurs, ainsi que le nouveau deal de droits TV après l’expiration de l’actuel dans les deux ans à venir. On pourrait ainsi partir sur une expansion pour la saison 2024-25.

2) La NBA doit dire oui à Las Vegas

Si la NBA décide effectivement de s’élargir, est-ce que Las Vegas fera partie des plans ? Pendant longtemps, la capitale du jeu a été laissée de côté par les grandes ligues sportives américaines à cause des risques de corruption liés aux paris sportifs. Mais alors que ces derniers se sont de plus en plus généralisés (et font désormais pleinement partie de l’univers sportif), la tendance s’est inversée et Vegas est plutôt perçu aujourd’hui comme un marché très attractif pour accueillir une franchise. La preuve, trois ligues ont tout récemment décidé de s’y implanter : la NHL (hockey) en 2017 avec les Golden Knights, la WNBA (basket féminin) en 2018 avec les Aces, et la NFL (football américain) en 2020 avec les Raiders.

La NBA suivra-t-elle le pas ? Il y a de fortes chances. Las Vegas est en effet considéré comme l’une des destinations probables en cas d’expansion, en compagnie de la ville de Seattle (et Mexico City ?) qui attend toujours le retour de ses Sonics depuis leur départ cruel vers Oklahoma City en 2008. D’après The Spun, Vegas et Seattle auraient carrément “leur place réservée” pour une expansion en 2024. Il y a quelques mois, on a appris également qu’Oak View Group avait acheté une parcelle de terrain de 10 000 hectares à Vegas pour construire un énorme complexe, incluant une salle de 20 000 places afin d’accueillir une nouvelle franchise. Tiens, ça se précise…

Et puis n’oublions pas non plus que Vegas fait déjà un peu partie de l’univers NBA, la ville du Nevada accueillant notamment la Summer League chaque année. Cette ligue d’été, qui rassemble les 30 franchises au Thomas & Mack Center (salle aux standards NBA), est l’un des grands rendez-vous de l’intersaison. Autant dire que personne n’est dépaysé en allant à Sin City…

3) LeBron James en pole position ?

“I want a team in Vegas.” 👀 @KingJames hints at his next big move on an all new episode of #TheShop TOMORROW at 9 am PT on our YouTube! 📺 pic.twitter.com/HIZKsBYPGF — UNINTERRUPTED (@uninterrupted) June 9, 2022

Première chose à avoir en tête, LeBron James ne peut pas devenir propriétaire d’une équipe NBA avant de prendre sa retraite de joueur. Ceci étant dit, le King sait déjà ce que ça fait d’être actionnaire d’un club ou d’une franchise professionnelle. En mars 2021, il a rejoint le groupe Fenway Sports qui détient notamment les Boston Red Sox (baseball) et le club de foot de Liverpool (où il détenait déjà des parts). Comme vous pouvez l’imaginer, cette décision business a été prise dans l’optique de devenir un jour propriétaire d’une équipe NBA. Et visiblement, le groupe Fenway/LeBron serait en pole position pour rafler la mise concernant une potentielle expansion à Las Vegas.

C’est en tout cas ce qu’indique Bill Simmons de The Ringer ou encore Ric Bucher de FS1. De plus, le big boss de la NBA Adam Silver semble plutôt à l’aise avec l’idée de voir LeBron James devenir proprio d’une franchise.

“Je pense que c’est très sain pour la Ligue d’avoir ce cycle où des joueurs vont dans le management, et deviennent potentiellement propriétaires. Michael Jordan est évidemment le propriétaire de Charlotte, c’est une bonne chose pour l’écosystème. Je suis très heureux que LeBron veuille devenir propriétaire d’une équipe NBA un jour. Las Vegas, tout particulièrement, serait une bonne localisation pour une nouvelle franchise.”

Les mots du grand chauve, en réponse au King qui avait très clairement indiqué ses intentions au commissionnaire de la NBA, semblent aussi donner un avantage à LeBron. On imagine cependant que James ne sera pas tout seul sur le coup, et que plusieurs groupes d’actionnaires se formeront pour concurrencer le Roi dans sa quête d’une équipe à Vegas.

Quand ce moment arrivera, LeBron James se montrera-t-il clutch ?