Fin de semaine, on peut enfin souffler un coup et se détendre devant les matchs du vendredi. Ça tombe bien, puisqu’il y a neuf belles rencontres au programme NBA du soir. Alors on embarque !

# LE PROGRAMME

1h : Magic – Wizards

# À NE PAS MANQUER

Si vous êtes en voyage en Louisiane ce soir, on espère que vous encaissez les ondes de choc, car le duel dans les raquettes du Smoothie King Center s’annonce violent. Zion Williamson et sa bande de joyeux drilles reçoivent les 76ers de Joel Embiid, autant dire qu’on attend un spectacle à la hauteur de l’affiche. Les oiseaux de la Nouvelle Orléans viennent de reprendre la première place de la Conférence Ouest aux Nuggets, bien que les deux franchises affichent le même bilan de 22 victoires pour 12 défaites. Série de 4 wins en cours pour les Pels, qui ont pu compter sur le retour en fanfare de Zanos avant-hier, un career-high de 43 pions à la clé. Pour la troupe de Philly, la dynamique est presque aussi bonne. La défaite des 76ers mardi à Washington fait tache mais ils restaient sur 8 victoires et commencent à mettre sérieusement la pression aux Cavs pour la 4e place de l’Est. Match à enjeux donc, et retour probable de Tyrese Maxey en prime !

