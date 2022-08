LeBron James n’a jamais caché ses ambitions post-carrière. Déjà très actif sur différents marchés alors qu’il joue encore, le King s’est lancé dans un projet fou : devenir propriétaire d’une franchise en NBA, d’expansion de préférence. Oui, oui rien que ça. Si la Ligue ne s’est pas exprimée sur ce sujet, les choses commenceraient pourtant à bouger en coulisses selon Ric Bucher, analyste NBA. Le bonhomme va même plus loin, et affirme que LeBron propriétaire d’une franchise à Las Vegas, ce n’est désormais plus qu’une question de temps.

Il y en a un qui n’a visiblement pas le temps de s’ennuyer. En plus de rouler sur l’ensemble de la Ligue d’une saison à l’autre, LeBron James gère en parallèle une vraie carrière d’entrepreneur. Alors qu’il vient tout juste de devenir le premier basketteur milliardaire en activité, LBJ continue de jouer les touche-à-tout. Mais vraiment tout. Détenteur de parts chez les Boston Red Sox (baseball) et les Pittsburgh Penguins (hockey sur glace), actionnaire minoritaire de Liverpool (football), ou encore fondateur d’une école dans l’Ohio, c’est à se demander si le bougre ne se démultiplie pas pour pouvoir gérer tout ça. Toujours est-il que le King envisage de réaliser le Grand Chelem en devenant l’heureux propriétaire d’une franchise NBA dès la fin de sa carrière. Jamais le dernier pour faire passer quelques messages en scred, LeBron James a récemment confié dans son podcast être très attaché au fait de détenir une équipe à Las Vegas. Drôle de coïncidence (ou pas), les deux villes favorites pour accueillir une éventuelle expansion sont aucun doute Seattle et… Las Vegas ! Malynx le lynx. Toutefois, la NBA et Adam Silver ont vite calmé les ardeurs de BronBron : pour le moment, une expansion est loin d’être la priorité.

« I want a team in Vegas. » 👀 @KingJames hints at his next big move on an all new episode of #TheShop TOMORROW at 9 am PT on our YouTube! 📺 pic.twitter.com/HIZKsBYPGF — UNINTERRUPTED (@uninterrupted) June 9, 2022

Jamais le dernier pour flairer les bons coups, LeBron aurait pourtant déjà tout un plan pour pouvoir s’offrir une équipe dont il rêve tant. Alors que la valeur moyenne d’une franchise NBA est aujourd’hui estimée à environ 2,48 milliards de dollars selon Forbes, LBJ s’est associé avec Fenway Sports Groupe pour se préparer au mieux à ses futurs projets. Cette association devrait entre autres pouvoir lui permettre de se positionner sur le rachat d’une franchise, à Las Vegas ou ailleurs. Tout ça reste bien évidemment dépendant de l’arrivée d’une expansion et c’est d’ailleurs ici que Ric Bucher rentre en jeu. L’analyste a annoncé dans son podcast « On The Ball » que l’arrivée d’une franchise à Sin City n’est plus qu’une question de temps et de gros sous. En effet, la situation commencerait peu à peu à se décanter, et tout pourrait même s’accélérer quand les histoires de droits TV seront réglées. Pour le moment, rien d’officiel et l’information reste à prendre avec des pincettes. Il semblerait cependant que le vent soit encore en train de tourner en la faveur du King, qui serait selon l’insider le favori en cas de la création d’une équipe à Vegas.

« LeBron James est apparement en pôle position, pour être le propriétaire d’une franchise d’extension à Las Vegas, quand Las Vegas et Seattle auront été ajoutées à l’équation. On m’a dit que cela arrivera dès que les prochains contrats concernant les droits TV seront en place. Cela aura une répercussion sur le moment ou LeBron choisira se retirer et de devenir un propriétaire plutôt qu’un joueur. » – Ric Bucher

Devenir le second basketteur propriétaire d’une franchise en NBA dans l’histoire ? C’est un grand oui pour Bron Bron. D’ailleurs, quitte à devenir proprio, autant tout bâtir de A à Z, c’est quand même plus drôle. En attendant de voir comment le projet prend forme, le King risque déjà d’avoir fort à faire avec une franchise basée à Los Angeles, et on lui souhaite bien du courage.

Sources texte : HoopsHype, On The Ball