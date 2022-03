James Wiseman rappelé de G League par les Warriors : après un an d’absence, le crack est prêt à rejouer en NBA

Après presque un an d’absence, James Wiseman va bientôt faire son retour en NBA. Passé récemment en G League, le pivot est apparemment bien en canne et il est prêt à aider des Warriors en quête de titre.

Vous savez qui aurait pu faire du bien à la raquette des Warriors lorsque Draymond Green était absent ? James Wiseman. Malheureusement, le pivot est également absent depuis presque un an, puisqu’il s’était déchiré le ménisque du genou droit en avril 2021. Un bobo qui avait privé Wiseman de toute la fin de saison, ainsi que du play-in, et les dirigeants espéraient bien le retrouver pour le début de l’exercice 2021-22. Pas de bol, la blessure ne guérissant pas comme prévu, le jeune avait vu son retour être repoussé et avait même dû passer sur le billard au mois de décembre. S’ensuivront trois mois de rééducation avant que l’intérieur ne soit envoyé en G League pour se remettre en jambe. En trois matchs à l’étage inférieur, il tourne à 17,3 points, 9,7 rebonds et 1,6 contre à 52,4% au tir et le tout en seulement 20,7 minutes de temps de jeu. Bref, il a bouffé la G League. À la vue de ces performances, les Warriors ont constaté que James était prêt à rejouer en NBA et ont indiqué que le pivot réintégrait le roster de Golden State.

Warriors recall James Wiseman from Santa Cruz pic.twitter.com/Moz57lrHpZ — Warriors PR (@WarriorsPR) March 16, 2022

C’est une très bonne nouvelle pour les Dubs puisque durant les deux mois et demi d’absence de Draymond Green, le front office s’est rendu compte qu’il leur fallait un second intérieur de talent, no disrespect envers Kevon Looney. Et du talent, l’Homme Sage en a déjà bien montré la saison dernière avec 11,5 points, 5,8 rebonds et 0,9 contre à 51,9% au tir et 31,6% à trois points en 36 matchs. Durant son année rookie, l’ami James a alterné le bon et le moins bon mais son potentiel est certain et il lui faut surtout éviter les blessures et pouvoir enchainer les matchs. Le gamin de 2m13 peut prendre du rebond, lâcher du gros contre, il est capable de poser deux trois dribbles et peut rentrer quelques filoches du parking. Bref, James Wiseman est un pivot du futur. Son développement à Golden State est une véritable aubaine pour lui, puisqu’il va apprendre et travailler sa défense avec Draymond Green, s’entraîner au shoot avec Steph Curry et Klay Thompson et comprendre le jeu grâce à Steve Kerr. Les Warriors sont relous : deux ans de suite qu’ils chopent d’énormes talents bruts (Hello Kuminga, Moody) qu’ils peuvent développer à leur image pour assurer leur futur, tout en restant compétitifs… Cette fin de saison va permettre à Wiseman de retrouver ses repères avec le groupe et les Guerriers de la Baie pourraient tenter quelques lineups avec Draymond et James dans la raquette afin que le gamin se coltine les gros pivots comme Deandre Ayton, à qui Dray rend presque 15 centimètres. Steve Kerr a de quoi se réjouir, il a une nouvelle arme supplémentaire à sa disposition.

Le numéro 2 de la Draft 2020 est enfin de retour après presque un an d’absence. Le gamin est doté d’un énorme potentiel et pourrait représenter le futur de Golden State. En attendant, il doit aider ses coéquipiers en quête d’un quatrième titre en huit ans, l’occasion pour lui d’apprendre à gagner de la meilleure des manières.