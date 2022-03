Flashback 2019 : Ja Morant éclabousse la March Madness de son talent, vraiment prometteur ce jeune homme

Chaque année, la March Madness représente la grande scène où certains se révèlent, où certains craquent, où certains vivent un rêve éveillé pendant que d’autres plongent en plein cauchemar. Oui, ça peut être tout ça la March Madness, et on en connaît pas mal qui ont profité du feu des projecteurs pour véritablement se mettre en lumière. Parmi eux, l’une des plus grandes stars NBA du moment : Ja Morant.

Sur le hypomètre de la Grande Ligue, ils ne sont pas nombreux à pouvoir concurrencer Ja Morant aujourd’hui. Candidat MVP, véritable showman et roi du Top 10, la superstar des Grizzlies est la nouvelle poule aux œufs d’or d’Adam Silver. Mais il y a encore trois ans, en mars 2019, il était surtout un mystère pour beaucoup de fans de la balle orange. Son nom résonnait déjà un peu puisqu’il était devenu une sorte de sensation des réseaux sociaux à force d’enchaîner les actions de folie dans des gymnases de seconde zone. Il avait aussi été nommé first-team All-American après avoir décroché le titre de meilleur passeur NCAA, tout en recevant le Lute Olson Award (qui récompense le most oustanding player de la saison) pour la saison 2018-19. Mais pas facile d’avoir une vraie visibilité quand vous évoluez au sein de la petite université de Murray State. Parce que Murray State, c’est pas Kentucky. Murray State, c’est pas Duke, où évoluaient notamment ses futurs compagnons de draft Zion Williamson et R.J. Barrett. C’est spécifiquement pour ce côté intrigant que Morant faisait partie des joueurs à suivre à l’entame de la March Madness cette année-là. Et dès le premier tour du célèbre tournoi universitaire, il a prouvé à tout le monde qu’il avait tout d’un grand.

Nous sommes le 21 mars 2019, à Hartford dans le Connecticut. Ja Morant et les siens débarquent pour affronter Marquette, largement favori. #12 sur le dos et seed #12 sur le papier, Morant veut profiter de la plus grande scène du basket universitaire pour frapper un grand coup et briser les rêves des Golden Eagles, guidés notamment par le meneur Markus Howard. Très vite, ces derniers vont comprendre qu’ils se trouvent sur le même chemin qu’un phénomène.

« Je suis là depuis longtemps. Il est aussi bon que n’importe quel guard que j’ai pu affronter en tant que coach ou en tant que joueur. Et j’en ai croisé des bons. »

Les mots du coach de Marquette Steve Wojciechowski se suffisent à eux-mêmes pour décrire la perf XXL de Ja Morant ce jour-là. Mais on va quand même en rajouter une couche parce que c’est pas tous les ans qu’on voit un mec lâcher un triple-double lors de March Madness : 17 points, 11 rebonds, 16 caviars (deuxième plus gros total de l’histoire du tournoi NCAA), voilà la ligne de stats de Ja pour son entrée en lice dans la March Madness, devenant par la même occasion seulement le huitième joueur all-time à finir un match en trois dimensions au cours du tournoi universitaire. Une ligne de stats qui résume parfaitement la domination du jeune homme dans les différents secteurs du jeu, et notamment dans le playmaking. Morant dissèque la défense de Marquette et même s’il perd ses sept ballons au total, sa vision de jeu fait des ravages. Mais l’action qui va faire le tour de SportsCenter et de Twitter, ce n’est pas l’une de ses 16 passes décisives. C’est ce tomar monumental en début de la deuxième mi-temps sur le pauvre Joey Hauser, qui ressent alors exactement ce que Jakob Poeltl ressentira trois ans plus tard. Un poster hyper méchant, à deux mains, pour symboliser à quel point Ja survole cette rencontre. Au cours de la saison 2018-19, Morant en a lâché des dunks de malade, mais aucun n’avait été réalisé en direct devant les yeux de toute l’Amérique. C’est ce qu’on appelle envoyer un message haut et fort afin qu’il soit entendu par tout le monde.

AMERICA, WELCOME TO THE JA MORANT SHOW pic.twitter.com/xFvV0PEWS8 — CBS Sports (@CBSSports) March 21, 2019

Pas de doute, ce gamin-là est spécial. « Honnêtement, si vous ne me connaissez toujours pas, je ne sais pas quoi vous dire. Mais j’espère que les gens voient aussi que Murray State est une bonne équipe, et qu’on est capables de rivaliser avec les gros » dira Morant après le match, remporté par Murray State sur le score de 83-64.

Malheureusement pour Ja et ses copains, la belle aventure s’arrêtera brutalement au tour suivant face à Florida State, victorieux 90-62 malgré les 28 points de Morant. Le prodige de Murray State aurait sans doute rêvé d’aller plus loin à la March Madness, mais son petit parcours a suffi pour impressionner tout le monde. Et notamment les observateurs des Memphis Grizzlies, qui se jetteront sur lui avec leur deuxième pick à la Draft NBA 2019.

Les highlights