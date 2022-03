Tom Thibodeau devrait conserver son poste chez les Knicks : fans de Big Apple, il vous faudra trouver une autre tête à remettre au bourreau

Malgré une saison particulièrement décevante avec les Knicks, Tom Thibodeau ne serait pas menacé. La franchise de Big Apple compte bien conserver son coach la saison prochaine.

Rappelez-vous donc ce printemps 2021 où tout allait bien à New York. Non contents d’avoir retrouvé les Playoffs après sept ans d’absence, les Knicks s’offraient même l’avantage du terrain au premier tour grâce à une quatrième place arrachée avec les tripes. Julius Randle MIP, une défense de fer, l’explosion du jeune Immanuel Quickley, un Derrick Rose qui émerveille toujours autant, il y avait de quoi se réjouir pour les amoureux du bing bong. Impossible aussi de ne pas évoquer Tom Thibodeau, l’homme du renouveau dans la Mecque de la NBA. Pointé du doigt à son arrivée à cause de son style trop old school (et aussi à cause de sa fin de parcours chaotique chez les Wolves), Thibs avait alors fait taire toutes les critiques avec une campagne de qualité, s’offrant même un trophée de Coach de l’Année. Si les Playoffs s’étaient terminés dès le premier tour (merci Trae Young), tous les voyants étaient au vert pour cette saison 2021-22. Le gros du groupe était maintenu en place, le recrutement estival était intriguant (Kemba Walker, Evan Fournier), de quoi imaginer une saison au moins aussi bonne que la précédente. 29 victoires, 40 défaites et une douzième place à l’Est plus tard, c’est la soupe à la grimace du côté du Garden. Quand les bons ingrédients de l’exercice 2020-21 ont disparu (Julius Randle rentré dans le rang, Derrick Rose blessé, défense middle), quand les recrues n’ont pas l’impact espéré (Kemba écarté, Evan trop irrégulier), difficile d’espérer grand-chose. Si les Playoffs sont encore atteignables, il faudrait un sacré run quand même et un fail de ceux de devant, personne n’est dupe : cette saison est un cuisant échec. L’enthousiasme des fans semble déjà bien loin et certains risquent de devoir rendre des comptes dès le mois d’avril. Tom Thibodeau risque-t-il sa tête ? Selon les dernières infos de Jack Fisher de Bleacher Report, Thibs n’est, pour le moment, pas menacé.

Selon l’insider, il n’y a aucun signe qui montre que le coach newyorkais ne sera pas aux commandes après cette saison. Sous contrat jusqu’en 2025, Thibodeau peut compter sur le soutien de son président, Leon Rose, celui qui l’avait choisi il y a de cela deux saisons. Le crédit du Coach of the Year 2021 n’est pas épuisé à Big Apple et la direction voit surtout cette saison comme un enchaînement de malchance avec notamment la blessure longue durée de Derrick Rose, l’un des leaders du groupe. Avec peu de noms ronflants sur le marché, un changement de casquette ne fait pas forcément sens et c’est surtout l’effectif qui risque de payer les pots cassés cet été. Entre ceux qui risquent d’être transférés (Kemba, Randle ?) et ceux qui sont espérés à la porte d’entrée (Fisher parle d’un intérêt pour Jalen Brunson notamment), Thibodeau aura de quoi rétablir sa réputation à Big Apple. Encore faut-il qu’il retrouve la magie de la saison 2020-21. Dans le cas contraire, il risque de rapidement crier sur les arbitres depuis son canapé.

Les Knicks sortent une saison bien moche mais Tom Thibodeau ne devrait pas perdre sa place pour autant. Leon Rose croit toujours en son coach, à voir combien de temps cette confiance durera.

Source texte : Bleacher Report