Stephen Curry blessé au pied contre les Celtics : IRM dans la journée, les retrouvailles du Big 3 auront été de courte durée

Blessé au pied pendant le second quart-temps contre les Celtics, Stephen Curry n’a pas pu finir le match. Le Chef doit désormais attendre le résultat de l’IRM pour connaitre l’ampleur des dégâts. Autant dire qu’on croise fort les doigts dans la Baie d’Oakland.

Stephen Curry qui grimace et qui traine la patte, c’est une image qu’on n’a surtout pas envie de voir et c’était malheureusement au programme de la nuit dernière du côté de Boston. Alors qu’il ne reste que 4 minutes à jouer avant la pause, Warriors et Celtics luttent pour un ballon qui glisse des mains de tout le monde. Marcus Smart se jette au sol pour le récupérer mais tombe sans le vouloir sur le pied de Curry. Les Dubs partent ensuite en contre-attaque mais la star ne peut pas suivre, c’est la fin du match pour lui. Inquiets pour leur meneur, les Warriors ont fait passer une IRM à Curry juste après la rencontre. Si Steve Kerr n’a pas voulu se prononcer sur l’état de santé de son joueur, préférant attendre les résultats, il n’a pas manqué de revenir sur l’action et la responsabilité de Marcus Smart. Des propos recueillis par Kendra Andrew d’ESPN.

« Je pense que c’était une action dangereuse. Je pense que Marcus a plongé sur Steph, et c’est ce qui m’a énervé. J’ai beaucoup de respect pour Marcus. C’est un super joueur, un compétiteur. Je l’ai entraîné à la Coupe du monde il y a quelques étés [en 2019, ndlr]. Nous avons parlé après le match et nous sommes en bons termes. Mais je pense que c’était une action dangereuse. »

Il n’est pas question ici d’intentionnalité évidemment mais c’est un débat qui est souvent revenu sur la table concernant le hustle de certains joueurs. Voir quelqu’un se jeter sur le sol pour aller chercher un ballon, c’est quelque chose qui ravit les fans mais encore faut-il ne pas se jeter dans les jambes d’autres joueurs, lesquels peuvent alors risquer gros en cas de contact. On a déjà vu le cas par le passé avec Matthew Dellavedova par exemple et l’ancien des Cavs avait chopé une réputation de « dirty player ». Une étiquette que Marcus Smart n’entend pas récupérer.

« Je suis sûr que je vais me faire traiter de joueur sale. Mais je sais qui je suis. Je joue très dur et je donne tout sur le terrain. Mes coéquipiers, mes collègues, ils savent que je ne suis pas un joueur sale. »

Action dangereuse ou pas, le pied dans la tête de Klay sur l’action qui suit ne risque pas d’aider la réputation du pitbull de Boston, le plus important reste la blessure de Stephen Curry et sa possible absence sur les prochains matchs. Alors que les Warriors célébraient tout juste le retour aux affaires de Draymond Green, et de leur Big 3 de manière générale, c’est un nouveau coup dur qui s’abat sur la franchise. Dray disait récemment que l’important était de rester en bonne santé avant les Playoffs, malheureusement ses espoirs n’auront pas duré très longtemps. On croise désormais les doigts pour revoir rapidement Steph sur les parquets. Steve Kerr aurait bien besoin d’un groupe au complet pour préparer au mieux la postseason, surtout que ses trois leaders n’ont pu jouer qu’une seule rencontre ensemble en presque… trois ans. Ils ont beau se connaitre sur le bout des doigts, ça serait quand même bien qu’ils puissent avoir quelques matchs en commun d’ici la fin de la régulière avant d’attaquer les gros combats des Playoffs.

Stephen Curry a dû quitter ses coéquipiers cette nuit contre Boston et c’est toute la Baie d’Oakland qui tremble. Le pied du meneur inquiète les Dubs, espérons un retour positif de l’IRM dans les prochaines heures.

