Draymond Green est de retour et n’a pas changé : « Qu’on soit deuxièmes ou troisièmes de conférence… on sera champions »

Après plusieurs mois d’absence, Draymond Green vient de faire son retour à la compétition et affirme déjà que les Warriors seront champions s’ils sont tous en forme. Aujourd’hui 3èmes de la Conférence Ouest, les Guerriers ont encore la possibilité de finir la saison à la seconde place. On débrief.

Le trio des Warriors est enfin au complet ! Hier soir, face aux Wizards, Draymond Green effectuait son grand retour sur les parquets après deux mois et demi d’absence suite à une blessure au mollet. Cette saison, en dehors des sept secondes à l’occasion du retour de Klay Thompson en janvier, jamais les trois leaders de Golden State n’avaient été alignés dans le même match. La saison peut être découpée en deux parties : une première, où les Warriors ont pu compter sur le duo Curry-Green, où Stephen Curry était candidat MVP, et une seconde dirigée par les Splash Brothers, avec un peu moins de résultats. Les Warriors disposent désormais de leurs trois joueurs majeurs et n’ont qu’un seul objectif : le titre de champion. Interrogé par les équipes de NBC Sports après la victoire face aux Magiciens de la capitale, Draymond Green a déclaré, sans trembler, que les Warriors seront champions cette année.

« La deuxième place serait super, mais ce n’est pas la priorité. On veut être en parfaite santé et ne pas prendre de mauvaises décisions. Donc qu’on soit deuxièmes ou troisièmes de conférence… on sera champions. […] Ça fait des mois que je l’annonce. »

Draymond: « Whether we’re the No. 2 seed or No. 3 seed, we’re going to win a championship » pic.twitter.com/Tt8fPTxLhg — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) March 15, 2022

Aujourd’hui, les Warriors sont 3èmes de la Conférence Ouest avec un bilan de 47 victoires pour 22 défaites, le même que les Grizzlies, 2èmes. Il leur reste treize matchs à jouer cette saison et Golden State peut encore très bien finir à la seconde place. Selon Draymond Green, cela n’a pas d’importance, mais d’un point de vue stratégique, il serait certainement préférable de finir au second spot. Dans le cas où Stephen Curry & Co. termineraient troisièmes, ils affronteraient soit les Nuggets, d’un Nikola Jokic candidat MVP, soit les Mavericks, d’un Luka Doncic qui en a marre de se faire sortir au premier tour des Playoffs. Pas forcément l’éclate, vous en conviendrez. Le meilleur scénario pour les Guerriers de San Francisco serait de finir dauphins, afin d’être opposés aux Lakers Clippers ou aux Timberwolves, un matchup plus « facile » compte tenu de leur niveau cette année. Si l’on imagine que dans tous les cas les Warriors se qualifieront pour le second tour, ils risquent d’y laisser quelques plumes en finissant sur la plus basse marche du podium à l’Ouest. Il reste moins d’un mois aux Warriors pour créer une dynamique positive, ce qui devrait être plutôt aisé étant donné qu’ils affronteront sept fois une équipe au bilan négatif lors de leurs treize derniers matchs : Spurs (x2), Magic, Wizards, Kings, Lakers et Pelicans.

Si le Big Three de la Baie a joué son premier match cette saison, on ne doute pas un instant que ses composants vont très rapidement reprendre leurs marques, ensemble. Forts de plus de dix années d’expérience commune, les Warriors savent comment aller jusqu’au bout et n’ont qu’un seul objectif en tête : remporter un quatrième titre en huit ans.