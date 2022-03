La course au meilleur scoreur indécise : Joel Embiid, LeBron James et Giannis Antetokounmpo bataillent, lequel succèdera à Stephen Curry ?

Ah, la course au titre de meilleur scoreur, éternelle convoitise des franchise players. À un mois de la fin de saison régulière, les gros bonnets sont encore nombreux à flairer cette récompense qui ne figure que sur le CV. Le peloton de tête ? Trois fous furieux en les personnes de Joel Embiid, LeBron James et Giannis Antetokounmpo, suivis de près par un Trae Young tout feu tout flamme. On débrief.

Il est difficile de garder son calme quand en cette fin de saison régulière, les meilleurs scoreurs de la Ligue se sont lancés dans le jeu du « premier qui met moins de 35 points a perdu ». Tous les moyens sont bons pour faire gonfler les stats. Pour se mettre d’accord avant de sortir les fourchettes et discuter pêche au gros, peu importe les pourcentages, ce qui compte dans cette course est la moyenne pure. C’est-à-dire que si Trae Young décidé de planter 77 points à 26/89 au tir, c’est son problème, le nôtre sera juste de prendre en compte sa remontée au classement. Au même titre que si Joel Embiid claque 50 points à 82% au tir, cela ne regarde que lui et sa candidature pour le trophée de MVP. Là, on discute business de forgeron, le genre d’accomplissement qui peut s’obtenir en forçant, la manière n’étant pas retenue. Pour l’édition 2021-22 de la course au meilleur scoreur, trois silhouettes se détachent du peloton. Primo, celui qui fait trembler le sol pennsylvanien, critiqué pour ses 12 lancers-francs par match, mais dont le seul souci est de terminer premier dans tous les domaines : Joel Embiid trône avec 29,9 points par match. Derrière le Camerounais, LeBron James et Giannis Antetokounmpo sont ex aequo avec 29,7 points par match. Au pied du podium, Trae Young est déjà un peu plus loin avec 28,3 points par rencontre, tandis que Luka Doncic et DeMar DeRozan ferment le Top 5 avec 28 points chacun. Mais ce qu’il est important d’analyser, c’est la dynamique. Sur le mois de mars, Joel Embiid ne tourne « qu’à » 29,3 points par rencontre, alors que Trae Young en claque 30, le Greek Freak monte à 32,3 et LeBron James déguste la concurrence avec… 35,3 points par match. La vérité d’aujourd’hui n’est donc probablement pas celle de demain.

Le différentiel entre Joel Embiid et DeMar DeRozan – entre le 1er et le 6ème, donc – est de 1,9 point. Il reste une grosse dizaine de matchs à disputer, les joueurs ont ainsi largement le temps de performer – comme de sous-performer – et Luka Doncic pourrait très bien terminer tout en haut, comme Joel Embiid un peu plus bas. Il convient donc de jeter un œil au calendrier pour toper les joueurs qui seraient les plus susceptibles de cartonner selon leurs adversaires. Les prochains matchs de Philly seront difficiles avec un enchainement Heat, Lakers, Clippers, Suns et Bucks entre le 22 et le 30 mars. Bon, Joel Embiid ne devrait cependant pas rencontrer trop de soucis à Los Angeles : Anthony Davis est absent et Ivica Zubac vient de prendre une mixtape par Evan Mobley. La suite se fluidifie et Pistons (x2), Hornets, Raptors et Pacers (x2) amortissent la fin de saison du Camerounais. Le calendrier de LeBron James est moins lisible. Les Lakers affrontent de belles défenses comme celles du Jazz, de Dallas et des Sixers, mais joueront également les Pelicans, les Wizards et le Thunder. Dans l’obligation de porter les siens pour assurer le play-in, il est fort possible que LeBron James pose encore quelques à 40 ou 50 points. Il est notre favori dans cette course au scoring. Celui que l’on voit lâcher du lest, c’est Giannis Antetokounmpo. Du 27 mars au 8 avril, les Bucks jouteront Grizzlies, Sixers, Nets, Clippers, Mavericks, Bulls et Celtics. Un conseil pour le Greek Freak ? Qu’il profite un maximum du déplacement à Sacramento jeudi prochain, il ne reverra pas leurs largesses de sitôt. Comme on parle de beaucoup de joueurs et qu’aucune vidéo n’est vraiment adaptée, on vous laisse avec 60 points de celui qui – fut un temps – était le visage de cette course au scoring. Bienvenido a El Barbudo.