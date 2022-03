Résumé NBA (scores, stats, highlights) : vous ne devinerez jamais ce que les Lakers ont fait face aux Raptors

Neuf matchs la nuit dernière et au moins huit qui furent intéressants, désolé les Hornets mais on est passé devant la salle et on n’a pas vu de lumière. Pour le reste ? Un Bucks – Jazz de folie, un match à 60 pions, un autre à 46, un rookie incroyable, deux rookies incroyables tiens, un Steph Curry qui fête son anniversaire à sa manière, des Bulls décevants et des Lakers énervants, encore et encore. Envoyez le gros résumé !

# Les résultats de la nuit

Cavaliers – Clippers : 120-111 (OT)

Hawks – Blazers : 122-113

Sixers – Nuggets : 110-114

Thunder – Hornets : 116-134

Spurs – Wolves : 139-149

Wizards – Warriors : 112-126

Kings – Bulls : 112-103

Jazz – Bucks : 111-117

Lakers – Raptors : 103-114

# Ce qu’il faut retenir

# Quelques souvenirs de la nuit

❤️ 2016 ❤️ retrouvailles entre Kevin Love et Tyronn Lue à Cleveland, quelle époque…pic.twitter.com/OHbgbE9scF — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 14, 2022

« Préviens ton pote, ce soir il processe. » pic.twitter.com/SCZbA5QM8T — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 14, 2022

La totale. Le shoot, le regard. Il est focussssss.pic.twitter.com/x70fKH9xPu — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 15, 2022

C’est pas je branche mon chargeur je me penche et je vois qui ? Matisse Thybulle. Incroyable. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 15, 2022

Vous savez qui est également à côté de mon chargeur et n’a rien à foutre sur un parquet ? DeAndre Jordan. Incroyable. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 15, 2022

Purée mais c’est vrai y’a DeMarcus Cousins en backup, c’est une soirée de malade pour les fans de pivots. C’est juste dommage que DeAndre Jordan soit là on était bien entre basketteurs. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 15, 2022

Trae Young a 40 points. Il reste 3 minutes… … avant la fin du troisième quart temps. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 15, 2022

QU’EST CE QUE TU VEUX FAIRE ?!?!pic.twitter.com/Y9Wbrfk8gQ — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 15, 2022

L’action de la soirée, sans le moindre débat, reste pour JaMychal Green.pic.twitter.com/h00cgZliu7 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 15, 2022

Trae Young en 24H. Dimanche soir : 47 points Lundi soir : 46 points pic.twitter.com/gkwFPMOv8A — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 15, 2022

Brook Lopez is back ! pic.twitter.com/6jnlmW6ahq — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 15, 2022

Oui, Evan Mobley, Scottie Barnes et Cade Cunningham ont déjà joué dans la même équipe. pic.twitter.com/ssl58FbWN7 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 15, 2022

60 points

17 rebonds

3 passes 19/31 au tir

7/11 à trois points

15/16 aux lancers 36 minutes de jeu Record en carrière

Record dans l’histoire des Wolves Karl-Anthony Towns 🤷‍♂️ pic.twitter.com/wtaKcpsa62 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 15, 2022

Joyeux anniversaire hein mdr pic.twitter.com/l6TMFRhd83 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 15, 2022

« La 2ème place serait super, mais c’est pas la priorité. On veut être en parfaite santé et ne pas prendre de mauvaise décision. Donc qu’on soit 2ème ou 3ème de conférence… on sera champions. […] Ça fait des mois que je l’annonce. » Draymond is BACK 🔥pic.twitter.com/sQZlgyEhTQ — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 15, 2022

Quand tu joues à dauphin-dauphine mais ça fait 13 fois qu’on dit ton nompic.twitter.com/TDxE5tGeu9 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 15, 2022

