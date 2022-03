La course aux Playoffs : perdre face aux Kings au mois de mars, quelle merveilleuse idée ont eue les Bulls

Envoyez le petit point matinal spécial Playoffs, le point interdit aux tanks, l’article que les fans des Kings n’ont pas lu depuis plus de quinze ans ! Qui fait la bonne affaire, qui a chié dans la colle, qui doit se poser les bonnes questions ? On vous fait le point rapide qui va bien, à un mois tout pile de la postseason !

Les résultats de la nuit

Cavaliers – Clippers : 120-111 (OT)

Hawks – Blazers : 122-113

Sixers – Nuggets : 110-114

Thunder – Hornets : 116-134

Spurs – Wolves : 139-149

Wizards – Warriors : 112-126

Kings – Bulls : 112-103

Jazz – Bucks : 111-117

Lakers – Raptors : 103-114

Le classement

La petite explication concernant les tie-breakers

Bonne opération du jour – Cavs, Bucks, Raptors, Nuggets, Wolves et… Mavs : grosse nuit du côté des contenders. Evan Mobley a sorti les Cavs d’un mauvais pas face aux Clippers, les Bucks ont haussé le ton pour récupérer la deuxième place à l’Est, les Raptors continuent leur push pour éviter le play-in, alors qu’à l’Ouest les Nuggets et les Wolves ont obtenu une victoire essentielle pour garder un œil sur le Top 4, Top 4 que les… Mavs ont également dans la lunette grâce à la défaite du >Jazz vécue devant la télé. Quatre paires de fesses pour une quatrième place, la dernière ligne droite va être complètement folle dans le Wild Wild West.

Mauvaise opération du jour – Bulls, Jazz et Sixers : difficile d’en vouloir au Jazz, loser assez magnifique face à des Bucks tout simplement trop forts. Pour les Sixers c’est un autre problème avec une défaite évitable face aux Nuggets, et pour les Bulls c’est encore pire car la défaite face aux… Kings a pour conséquence directe de faire descendre Chicago d’un podium déjà bien difficile à consolider. Ça reste un simple match de basket mais c’est un peu gênant, alors on retrousse les manches, on fait fumer les sabots et on se remet au boulot.

Les affiches de la nuit prochaine

0h : Pacers – Grizzlies

0h : Magic – Nets

0h30 : Heat – Pistons

– Pistons 1h : Pelicans – Suns

Si les Playoffs démarraient ce soir :

Heat – Raptors, Nets, Hawks ou Hornets

Bucks – Raptors ou Nets

Sixers – Cavs

Bulls – Celtics

Play-in tournament : Raptors – Nets et Hornets – Hawks

Suns – Wolves, Clippers, Lakers ou Pelicans

Grizzlies – Wolves ou Clippers

Warriors – Nuggets

Jazz – Mavericks

Play-in tournament : Wolves – Clippers et Lakers – Pelicans