Tanking et course à la Draft 2022 : deux Français sont titulaires à OKC, le tanking qu’on aime et qu’on valide

On y est ! A un peu plus d’un mois de la fin de la saison régulière, la NBA va très vite se scinder en deux groupes bien distincts. D’un côté les équipes ambitieuses à court terme, dont le but est donc de gagner des matchs on est d’accord, et de l’autre quelques franchises dont les ambitions sont plutôt stationnées en 2023, voire en 2030 pour certaines. On appelle ça la course à la Lottery, et en cette fin de saison la frange française commence à profiter à plein de l’opération tanking du Thunder.

Si elle n’est pas aussi médiatisée et relevée que la bataille pour intégrer le Top 8 des Playoffs, la chasse au 1er choix de Draft reste un événement incontournable, qui apporte aussi son lot de frayeurs et de sueur chaque année. Avec des équipes devant se positionner de la meilleure façon possible en vue de cette drôle de chasse aux œufs, il faut bien – aussi – qu’on zoome sur ceux qui perdent avec bonheur : voici le point du jour concernant les profondeurs du classement général.

# Les résultats de la nuit

Cavaliers – Clippers : 120-111 (OT)

Hawks – Blazers : 122-113

Sixers – Nuggets : 110-114

Thunder – Hornets : 116-134

Spurs – Wolves : 139-149

Wizards – Warriors : 112-126

Kings – Bulls : 112-103

Jazz – Bucks : 111-117

Lakers – Raptors : 103-114

# Le Tankathon 2022

# Bonne opération du jour – Thunder, Blazers et Spurs : 32 minutes pour Olivier Sarr et 31 pour Theo Maledon. Si l’opération tanking régale un duo de joueurs dans l’Oklahoma c’est bien notre binôme français. Pas de folie cette nuit pour Olive et Thé, mais une belle marque de confiance de la part de Mark Daigneault, à moins que ce ne soit la plus belle parade trouvée par Sam Presti pour perdre les matchs, auquel cas ce ne serait pas très glorieux pour les deux gamins. Quoiqu’il en soit Sarr et Maledon auront leur chance jusqu’à la mi-avril et il est donc l’heure de passer la seconde, en parallèle d’une fin de saison qui s’annonce étrange et qui mènera le Thunder à leur objectif de draft. Prochain checkpoint demain soir à San Antonio, avec cette fois-ci de belles lignes de stats ?

# Mauvaise opération du jour – Kings : on reste sur du Kings basket-ball, à savoir des défaites quand on voudrait qu’ils gagnent et des victoires au moment où il faudrait perdre. Cette nuit Sacto a donc fait du Sacto et ils ont battu les Bulls, confortant leur place au milieu des trop nuls pour jouer les Playoffs mais trop bons pour jouer la Lottery. De’Aaron Fox est trop bon pour tanker, les Kings sont trop inconstants pour viser quoique ce soit, bref impossible d’imaginer avant l’heure de quoi une Kings night sera faite. Comme depuis le début de saison, comme depuis quinze ans.

# Le programme de la nuit prochaine

0h : Pacers – Grizzlies

– Grizzlies 0h : Magic – Nets

– Nets 0h30 : Heat – Pistons

1h : Pelicans – Suns

# Rappel concernant la Lottery :

Pire bilan de la Ligue : 14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft

14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft 2ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 3ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 4ème pire bilan de la Ligue : 12,5% de chance

: 12,5% de chance 5ème pire bilan de la Ligue : 10,5% de chance

: 10,5% de chance 6ème pire bilan de la Ligue : 9% de chance

: 9% de chance 7ème pire bilan de la Ligue : 7,5% de chance

: 7,5% de chance 8ème pire bilan de la Ligue : 6% de chance

: 6% de chance 9ème pire bilan de la Ligue : 4,5% de chance

: 4,5% de chance 10ème pire bilan de la Ligue : 3% de chance

: 3% de chance 11ème pire bilan de la Ligue : 2% de chance

: 2% de chance 12ème pire bilan de la Ligue : 1,5% de chance

: 1,5% de chance 13ème pire bilan de la Ligue : 1% de chance

: 1% de chance 14ème pire bilan de la Ligue : 0,5% de chance

