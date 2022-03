Tanking et course à la Draft 2022 : le Thunder a relancé la carrière de Kevin Knox, on propose donc de leur retirer tous leurs picks

On y est ! A environ deux semaines de la fin de la saison régulière, la NBA va très vite se scinder en deux groupes bien distincts. D’un côté les équipes ambitieuses à court terme, dont le but est donc de gagner des matchs on est d’accord, et de l’autre quelques franchises dont les ambitions sont plutôt stationnées en 2023, voire en 2030 pour certaines. On appelle ça la course à la Lottery, et cette nuit le Thunder a passé un nouveau cap en offrant à Kevin Knox le droit de rêver à une carrière en NBA.

Si elle n’est pas aussi médiatisée et relevée que la bataille pour intégrer le Top 8 des Playoffs, la chasse au 1er choix de Draft reste un événement incontournable, qui apporte aussi son lot de frayeurs et de sueur chaque année. Avec des équipes devant se positionner de la meilleure façon possible en vue de cette drôle de chasse aux œufs, il faut bien – aussi – qu’on zoome sur ceux qui perdent avec bonheur : voici le point du jour concernant les profondeurs du classement général.

Les résultats de la nuit

Pacers – Nuggets : 118-125

Cavaliers – Mavericks : 112-120

Wizards – Magic : 127-110

Raptors – Wolves : 125-102

Celtics – Heat : 98-106

Knicks – Hornets : 114-125

Rockets – Kings : 118-121

Thunder – Hawks : 118-136

Spurs – Grizzlies : 111-112

Warriors – Suns : 103-107

Blazers – Pelicans : 107-117

Le Tankathon 2022

Bonne opération du jour – Pacers, Magic, Rockets, Blazers et Thunder : globalement, cette nuit les tanks étaient de sortie et le réservoir était plein. Des Pacers qui ont bien failli faire n’importe quoi grâce à Lance Stephenson mais qui ont finalement laissé Nikola Jokic les grailler tranquillement, le Magic qui a fait passer Kristaps Porzingis pour Rick Barry, les Rockets qui ont malicieusement échoué dans les dernière secondes face aux Kings, les Blazers qui n’avaient d’yeux que pour C.J. McCollum de retour à la salle et, enfin, le Thunder, qui avait pris environ 80 pions à la mi-temps dont 30 de Trae Young et, plus fou encore, 15 de Kevin Knox, mais si vous savez, pour certains le pire joueur vu en NBA depuis des années. Le concept du tanking magnifié, un Lindy Waters III bien chaud, même si vous ne saverz pas qui est Lindy Waters III mais c’est justement ça le concept du tanking.

Mauvaise opération du jour – Kings : décidément, ils ne font rien comme tout le monde. Alors qu’il aurait suffi de laisser un mètre à un duo Kevin Porter Jr. / Jalen Green très en vue cette nuit, Davion Mitchell et Donte DiVincenzo ont préféré tenter d’aller chercher le DPOY dans la dernière minute et au final tous les efforts des Kings pour laisser revenir son adversaire dans la partie se sont avérés vains. Dites-vous que pour perdre les Rois avaient même osé faire passer Bruno Fernando pour Shaquille O’Neal, le genre de phrase que vous ne lirez que dans ce genre de papier. C’est qu’ils doivent l’adorer leur pick 9 les Kings, on voit pas d’autres explications.

Le programme de la nuit prochaine

1h : Pistons – Sixers

– Sixers 1h30 : Nets – Bucks

1h30 : Hawks – Cavs

2h : Bulls – Clippers

4h : Jazz – Lakers

Rappel concernant la Lottery :

Pire bilan de la Ligue : 14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft

14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft 2ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 3ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 4ème pire bilan de la Ligue : 12,5% de chance

: 12,5% de chance 5ème pire bilan de la Ligue : 10,5% de chance

: 10,5% de chance 6ème pire bilan de la Ligue : 9% de chance

: 9% de chance 7ème pire bilan de la Ligue : 7,5% de chance

: 7,5% de chance 8ème pire bilan de la Ligue : 6% de chance

: 6% de chance 9ème pire bilan de la Ligue : 4,5% de chance

: 4,5% de chance 10ème pire bilan de la Ligue : 3% de chance

: 3% de chance 11ème pire bilan de la Ligue : 2% de chance

: 2% de chance 12ème pire bilan de la Ligue : 1,5% de chance

: 1,5% de chance 13ème pire bilan de la Ligue : 1% de chance

: 1% de chance 14ème pire bilan de la Ligue : 0,5% de chance

Source texte : Tankathon