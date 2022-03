La course aux Playoffs : les Raptors gagnent encore et toujours, ça commence à sentir bon pour la sixième place

Envoyez le petit point matinal spécial Playoffs, le point interdit aux tanks, l’article que les fans des Kings n’ont pas lu depuis plus de quinze ans ! Qui fait la bonne affaire, qui a chié dans la colle, qui doit se poser les bonnes questions ? On vous fait le point rapide qui va bien, à environ deux semaines de la postseason !

Les résultats de la nuit

Pacers – Nuggets : 118-125

Cavaliers – Mavericks : 112-120

Wizards – Magic : 127-110

Raptors – Wolves : 125-102

Celtics – Heat : 98-106

Knicks – Hornets : 114-125

Rockets – Kings : 118-121

Thunder – Hawks : 118-136

Spurs – Grizzlies : 111-112

Warriors – Suns : 103-107

Blazers – Pelicans : 107-117

Le classement

La petite explication concernant les tie-breakers

Voici les règles NBA concernant les tie-breakers à 2 ou 3 équipes à égalité. Les points sont classés par ordre de priorité. pic.twitter.com/97h1bTqytg — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 12, 2021

Bonne opération du jour – Nuggets, Mavericks, Heat, Pelicans et Raptors, : petit plaisir serbe du matin, Nikola Jokic a posé son 37/13/9 du jour, les Nuggets ont délogé le Jazz de la cinquième place et avancent toujours aussi vite, malgré l’exclusion d’un Austin Rivers qui a perdu au jeu du qui est le plus bête avec Lance Stephenson. Magnifique opération également pour les Mavericks qui grimpent sur le podium de l’Ouest grâce à leur victoire autoritaire sur les Cavs et à la défaite des Warriors face aux Suns, alors qu’à l’Est le Heat a haussé les épaules pour garder le lead de la Conférence et que les Raptors en sont désormais à dix victoires en douze matchs après leur démo face aux Wolves, des Dinos qui se rapprochent à grand pas de la sixième place finale, synonyme de qualification directe pour les Playoffs et de match-u au premier tour face au seed 3. Retour à l’Ouest pour finir avec des Pelicans qui font le trou à la neuvième place et qui semblent décidés à laisser les Spurs et les Lakers s’écharper pour éviter la place du con.

Mauvaise opération du jour – Cavs, Wolves, Celtics, Warriors et Spurs : on le sait les Cavs galèrent, et cette nuit ils ont, pas d’bol, croisé un Luka Doncic qui leur en fait voir de toutes les couleurs. On se dirige tranquillement vers le play-in à Cleveland et un probable affrontement avec les Nets, autant dire que la semaine du 11 avril s’annonce complètement folle dans l’Ohio. Le play-in, les Wolves s’y dirigent quant à eux lentement, peut-être bien face aux Clippers du revenant Paul George et ça pue le guet-apens, alors que les Spurs ont perdu une belle occasion de s’en rapprocher cette nuit à cause d’un lay-up manqué au buzzer par Keldon Johnson. C’est ballot ça, tout comme la défaite des Celtics face au Heat dans un sprint final à l’Est où il ne faudra pas laisser trop de victoires en route, alors que les Warriors, eux, ont une fois de plus perdu, face aux Suns et après un match pourtant solide, et ont même abandonné le podium pour la première fois de la saison. Les temps sont durs, vivement avril, ou pas.

Les affiches de la nuit prochaine

1h : Pistons – Sixers

1h30 : Nets – Bucks

– 1h30 : Hawks – Cavs

– 2h : Bulls – Clippers

– 4h : Jazz – Lakers

Si les Playoffs démarraient ce soir :

Heat- Cavs, Nets, Hornets ou Hawks

Bucks – Cavs ou Nets

Sixers – Raptors

Celtics – Bulls

Play-in tournament : Cavs – Nets et Hornets – Hawks

Suns – Wolves, Clippers, Pelicans ou Lakers

Grizzlies – Wolves ou Clippers

Mavericks – Jazz

Warriors – Nuggets

Play-in tournament : Wolves – Clippers et Pelicans – Lakers