Résumé NBA (scores, stats, highlights) : les Mavericks sur le podium, les Suns et les Grizzlies en mode record, bienvenue dans le Far West

Les Playoffs se rapprochent et les enjeux se font de plus en plus concrets. De la course au meilleur pick de Draft à la première place de la Conférence Est en passant par le podium de l’Ouest ou le play-in tournament, la pression est absolument partout, sur tous les parquets de la Ligue et chaque soir. Cette nuit ? Deux monstres de l’Ouest ont validé par les chiffres leur incroyable saison et un autre est grimpé sur la boîte, alors qu’à l’Est la lutte fait toujours rage dans le Top 4. On débriefe ? On débriefe !

# Les résultats de la nuit

Pacers – Nuggets : 118-125

Cavaliers – Mavericks : 112-120

Wizards – Magic : 127-110

Raptors – Wolves : 125-102

Celtics – Heat : 98-106

Knicks – Hornets : 114-125

Rockets – Kings : 118-121

Thunder – Hawks : 118-136

Spurs – Grizzlies : 111-112

Warriors – Suns : 103-107

Blazers – Pelicans : 107-117

# Ce qu’il faut retenir

# Quelques souvenirs de la nuit

ON VEUT UN GROS MERCREDI PANZANI. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 30, 2022

Excellente décision de Mason Plumlee qui fait pression tout terrain sur Mitchell Robinson, balle en main à environ 70 mètres du panier. Un des plus grands dangers all time. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 30, 2022

C’est vraiment sa spéciale 100% manque de respect 💀pic.twitter.com/TSgnU6D1RO — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 31, 2022

Je refuse de me soumettre à cette idée, et je ferai appel à mon avocat s’il le faut. Ces Celtics et les Celtics de novembre dernier ne peuvent pas faire partie de la même saison. Ce n’est pas possible. Je refuse. Will Smith peut me tartiner 13 fois que je n’y croirai pas. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 31, 2022

Les règles de la NBA sont claires. Kevin Knox a 15 points face au Thunder avant la mi-temps. Oklahoma City est donc officiellement relégué en NCAA. Déménagement à venir. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 31, 2022

Pointe du doigt vers Jayson Tatum pour un écran de Derrick White, Horford monte, Smart garde le eye-contact vers Tatum qui doit sortir de l’écran, Horford roule, aucune rotation du Heat, and one. Parfait. pic.twitter.com/nU3D74DBzw — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 31, 2022

10ème victoire sur les 12 derniers matchs pour les Raptors. Défaite des Cavs au même moment, donc écart creusé avec le Playin Tournament. Momentum de zinzin à Toronto, ils ont envie d’épuiser quelqu’un en Playoffs et perso j’aimerais pas me les farcir sur plusieurs matchs. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 31, 2022

Les Memphis Grizzlies sont officiellement champions de leur division, avec cette victoire ! — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 31, 2022

# Le Top 10 de la nuit

# Les scores TTFL de la nuit

# La course à la Draft

# La course aux Playoffs

# Le classement

# Le programme de ce soir