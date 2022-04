On enchaine ! Cette nuit le Heat a une fois de plus montré les muscles et Jimmy Butler a envoyé un SMS à Trae Young en plein money time, les Grizzlies ont rappelé l’écart de niveau censé exister entre leur équipe et celle des Wolves, et Brandon Ingram a tué des Suns qui attendent surtout des nouvelles rassurantes de Devin Booker. Envoyez le réré, envoyez le résumé de la nuit en NBA !

# Les résultats de la nuit

Heat – Hawks : 115-105

Grizzlies – Wolves : 124-96

Suns – Pelicans : 114-125

# Ce qu’il faut retenir

# Quelques souvenirs de la nuit

Vraiment fort l’intégration de Strus dans le cinq majeur du Heat et la manière dont Duncan Robinson s’est ajusté (Game 1), tout en permettant aux titulaires de rester aussi complémentaires. Beaucoup de joueurs auraient pu mal le prendre. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 19, 2022

Le traitement physique du Heat sur Trae Young reste à l’image du Game 1 : musclé. Dedmon vient de ceinturer le meneur sur pénétration, Tucker l’a également ceinturé en début de rencontre. Le plan est clair, à voir comment Young tient sur la durée. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 19, 2022

Vous imaginez pas le kif que c’est de recevoir tous les soirs vos photos et vidéos en direct des salles NBA ❤️❤️❤️❤️❤️ continuez ça régale !! https://t.co/VyYUPLsNLe — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 20, 2022

Le match a commencé à 02h39 à Memphis. Fin du premier quart temps : 03h22. Les 12 minutes de jeu du 1er quart ont donc pris 43 minutes en tout. Insupportable. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 20, 2022

33-32 Grizzlies, fin du premier quart temps. 33 lancers francs envoyés. 20 fautes sifflées. Juste affreux début de match. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 20, 2022

45 POINTS POUR JIMMY BUTLER pic.twitter.com/Okb2Uz9OuR — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 20, 2022

Le patron qui ferme la boutique.pic.twitter.com/9XWtwtK5Ff — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 20, 2022

Score final : 115-105 Miami. Le Heat mène 2-0 dans sa série, direction Atlanta. Balade au Game 1, frayeur au Game 2, mais Jimmy Butler a été immense et la défense de Miami a fait un taf de dingue sur Trae Young et ses potes. En prendre 1 ou 2 à Atlanta : c’est le projet. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 20, 2022

Offensivement Trae et Bogdanovic se sont pointés au Game 2, en même temps c’était difficile de faire pire qu’au Game 1. Mais va falloir perdre moins de ballons (10 ce soir pour Trae) et éviter de traîner en permanence au score. Y’a la place pour en gagner 1, faut s’appliquer. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 20, 2022

Minnesota a fait ce qu’il fallait, et plus encore. Bien démarrer la série et rentrer à la maison à 1-1 ? Tu signes tous les jours. Game 2 à mettre à la poubelle, pas grand chose de positif à retirer. Je sais qu’il reste du temps, mais t’en es là quoi qu’il arrive ensuite. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 20, 2022

Les highlights des 45 POINTS (!) signés Jimmy Butler ce soir 🔥pic.twitter.com/42seGit6de — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 20, 2022

26 POINTS EN 15 MINUTES POUR BOOK, IL DAP MÊME DES BÉBÉS — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 20, 2022

31 POINTS À LA MI-TEMPS POUR DEVIN BOOKER 12/18 AU TIR

7/10 À TROIS POINTS IL EST COMPLÈTEMENT INCONSCIENT 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥pic.twitter.com/JExBA70CAd — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 20, 2022

Je déclare officiellement cette vidéo comme étant ma préférée de toute l’année 2022.pic.twitter.com/Ww08y24Brc — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 20, 2022

Et pour un type qui courait comme un poulet sans tête pendant sa saison Rookie, Jaxson Hayes a bien bien bien bossé depuis. Il est passé par des trucs chauds, il a aussi fait des trucs pas cool du tout, mais sur le terrain il trouve un rôle et une place intéressante. All hustle. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 20, 2022

Le contre de Jaxson Hayes est TELLEMENT SALE pic.twitter.com/I1rhwrhgv1 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 20, 2022

Blessure à la cuisse pour Devin Booker…? Il a retrouvé le banc mais apparemment en grimaçant… À suivre, il était en feu en première mi-temps et là on se demande ce qui se passe… — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 20, 2022

Alvarado qui veut faire sa spéciale sur Chris Paul mdr on apprend pas à Mario à être plombier — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 20, 2022

INGRAM EST INCROYABLE — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 20, 2022

Brandon « Baby KD » Ingram pic.twitter.com/9ciL8pHBTj — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 20, 2022

Score final : 125-114 Pelicans. Immense coup de massue à Phœnix. New Orleans remporte un match exceptionnel derrière un groupe ultra soudé, et un Brandon Ingram en mode superstar (37 points) ! ⭐️ Les Pelicans retournent à domicile en étant à 1-1 dans la série ! — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 20, 2022

37 points, 11 rebonds, 9 passes, 13/21 au tir, 3/4 à trois points, des tirs clutch t’as peur, 8/8 aux lancers, une Masterclass offensive avec les yeux à 80% fermés. Good Lord, Brandon Ingram. pic.twitter.com/PFU6qVdRLf — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 20, 2022

Grosse grosse inquiétude concernant la cuisse de Devin Booker. On espère avoir vite des nouvelles et être sûrs que sa sortie était par précaution ce soir… mais attention. Les Playoffs apportent leur lot d’imprévisible, doigts croisés pour Book 🙏 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 20, 2022

Peut-être le deuxième plus beau match de ce début de Playoffs, derrière l’intouchable Game 1 Celtics – Nets. Vraiment une rencontre splendide à Phœnix, du très très grand basket. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 20, 2022

