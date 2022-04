Meilleure période de l’année, ça bouge pas, et notamment grâce à ce genre de match. De quoi est-ce qu’on parle ? D’une équipe qui sort du play-in tournament et qui aborde un premier tour de Playoffs face à la meilleure équipe de la Ligue de manière… sérieuse et décomplexée, et au final ça donne une série plus équilibrée qu’annoncé.

Ce matin on ne sait trop quoi penser. Que penser de cette magnifique victoire des New Orleans Pelicans, à Phoenix, dans la salle de la meilleure équipe NBA, dans la salle d’un des immenses favoris pour le titre. On ne sait trop quoi penser de la blessure de Devin Booker, sorti aux deux tiers du match à cause d’une douleur à la cuisse, et on ne sait trop quoi penser de l’équilibre des forces dans cette série censée être une promenade de santé pour les joueurs de Monty Williams. Le mieux à faire dans ces cas-là ? La politique du demain c’est loin, alors commençons, plutôt, par se frotter les mains en vous racontant un peu cet incroyable Game 2.

Il fallait en avoir dans le slibard pour parier sur les Pelicans cette nuit. Première phrase sponsorisée par Bigard mais le partenaire de ce match serait plutôt Kinder, Kinder Surprise, tant les joueurs de Willie Green nous ont étonné, et enthousiasmé. Il y avait pourtant un paquet d’éléments qui nous laissaient croire au bail habituel avec les Suns, à savoir un match de basket agréable +++ mais, comme toujours, l’accélération fatale des patrons et, au final, toujours, une victoire de cette équipe qui ne perd jamais ou presque. Mais les Playoffs ont ce petit quelque chose, ce supplément d’âme qui fait que rien ne se passe jamais comme prévu, et à une première mi-temps complètement folle de Devin Booker s’est ensuite greffée une deuxième lors de laquelle les visiteurs ont écrit le scénario à leur sauce.

La première mi-temps de Devin Booker ? 16 points au premier quart, 15 au deuxième, pour les matheux ça fait 31 au retour aux vestiaires, et un mood tellement incroyable que le bonhomme en a même checké des bébés en plein match.

Je déclare officiellement cette vidéo comme étant ma préférée de toute l’année 2022.pic.twitter.com/Ww08y24Brc — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 20, 2022

31 points à 12/18 au tir dont 7/10 du parking pour le crack à la mi-temps, des Suns qui mènent 61-56 face à des Pels joueurs mais trop spectateurs du show D-Book, dans un match qui ressemble donc à… un match des Suns, un match agréable mais dont on connait tous l’issue.

On l’a dit plus haut, les Playoffs nous réservent parfois – souvent, tout le temps – des surprises et celle que nous a offert ce Game 2 risque de donner quelques sueurs aux fans des Suns. Mais quoi qu’est-ce ? Devin Booker, encore lui, mais cette fois-ci au cœur d’une info beaucoup moins réjouissante car après avoir galéré à se remettre dans le rythme au troisième quart, Armani laisse sa place à Landry Shamet et… ne reviendra plus du match, Monty Williams annonçant à la fin du troisième round que son leader avait ressenti une gêne à la cuisse avant que le report officiel ne nous indique qu’il était out pour la fin de la rencontre. Grise mine sur le banc des Suns, doigts croisés pour le staff et la fanbase locale, d’autant plus que dans le même temps les Pels ne se soucient absolument pas du sort de Book et préfèrent appuyer là où ça fait mal. Jose Alvarado tente d’apprendre au vieux singe à faire la grimace et se fait rabrouer comme un gosse mais Jaxson Hayes fait parler sa vitesse et sa puissance, les gamins Herb Jones ou Trey Murphy confirment que le futur est smooth à NOLA, et si C.J. McCollum avait pris le relais de Brandon Ingram au deuxième quart, c’est bien ce bâton endormi de BI qui reprend ses travaux au troisième pour s’envoler tranquillement vers l’un des ses plus gros matchs en carrière.

Le contre de Jaxson Hayes est TELLEMENT SALE pic.twitter.com/I1rhwrhgv1 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 20, 2022

37 points, 11 rebonds, 9 passes, 13/21 au tir, 3/4 du parking, des tirs clutch, 8/8 aux lancers. Une masterclass offensive avec les yeux à 80% fermés, du BI dans le texte et au meilleur des moments pour éteindre une équipe des Suns qui avait pourtant entamé le dernier quart sérieusement avec le retour des titulaires, mais l’absence de Devin Booker couplée à la furia des visiteurs conduira donc, au final, à une incroyable victoire des Pels. Incroyable ? Clairement, car si l’on ne parle que d’un Game 2 et que la suite de la série remettra – peut-être – l’église au centre du village, ce qui est pris n’est plus à prendre et encore plus pour un squad que l’on annonçait servir uniquement de chair à saucisse sur le chemin des Suns.

Il y a clairement une belle âme dans cette équipe de New Orleans et on en oublierait presque que Zion Williamson est censé en être le franchise player, on attend clairement des nouvelles de Devin Booker car c’est le genre d’update qui peut révolutionner un bracket de Playoffs, mais avant de tirer quelconque conclusion sur l’avenir de cette série : réjouissons-nous d’avoir vu cette nuit l’un des meilleurs matchs de ces Playoffs, et réjouissons-nous d’en avoir pour encore trois matchs, au moins, émoji yeux qui font hum hum suspense.