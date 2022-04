Les Grizzlies sortent les crocs face aux Wolves : 124-96, une réaction était attendue et Memphis a mis les formes

Dos au mur après la perte du Game 1 à la maison, Memphis se devait de réagir cette nuit face à Minnesota. Appliqués et solidaires, les Grizzlies ont donné la leçon aux Wolves (124-96), de quoi revenir à 1-1 dans la série.

Second bilan de la saison régulière et porté par un collectif bien huilé et un Ja Morant MIPiesque, Memphis s’attendait sans doute à un début de postseason un poil différent. Sonnés par ce revers d’entrée à domicile face aux Wolves, les Grizzlies se devaient de réagir. Desmond Bane avait d’ailleurs appelé ses camarades à jouer plus physique et foncer dans la boue pour arracher la victoire. L’arrière shooteur donne l’exemple en début de rencontre avec une belle adresse en relai d’un Ja Morant (23 points, 10 passes, 9 rebonds) qui alterne les finitions façon Derrick Rose 2011 et les passes showtime. D’Angelo Russell, quant à lui, joue à l’équilibriste pour nous offrir le panier du parking le plus improbable de la soirée. Maigres consolations dans un premier quart-temps absolument horrible où les coups de sifflets et les reviews auront été légion. Le destin fait bien son boulot puisque cette cascade de fautes va forcer les rotations et… Memphis va tirer son épingle du jeu. La second unit a été un facteur X toute la saison dans le Tennessee et elle remplit encore sa part du boulot cette nuit en créant ce gap en second quart-temps. Un petit mot d’ailleurs sur Xavier Tilman, forcé de gérer la raquette à cause du foul trouble de Jaren Jackson Jr. et Steven Adams mais impeccable pour défendre sur Karl-Anthony Towns et efficace de l’autre côté du terrain. Le genre de belle surprise qu’un coach apprécie toujours lorsqu’il est en manque de solutions.

La seconde mi-temps aurait pu tout relancer si les Wolves avaient remis le pied sur l’accélérateur mais c’est bien Memphis qui passe la cinquième dès le retour des vestiaires. Le tandem Morant-Bane prend chaud et cale un petit 17-4 en moins de 5 minutes. Ça sentait déjà mauvais pour Minnesota, ça commence carrément à ressembler à un naufrage. La bande de Chris Finch tente bien de se rapprocher mais chaque panier inscrit est suivi d’un retour d’ascenseur de la part de Memphis. Oubliez l’idée d’un money time accroché, l’écart est déjà bien trop élevé et le coach des Wolves rameute ses titulaires alors qu’il reste 6 minutes à l’horloge. Vaut mieux garder quelques forces pour les prochaines batailles à venir, celles qui peuvent encore être gagnées. Le garbage time permet à Memphis de valider une victoire capitale pour cette série mais aussi importante pour son histoire personnelle. C’est en effet le plus grand écart jamais réalisé par une équipes des Grizzlies en Playoffs. De quoi récupérer un peu de confiance avant un Game 3 déjà capital.

Memphis beat the Timberwolves by 28 points on Tuesday, the largest win in Grizzlies postseason history pic.twitter.com/dNNukUzfRD — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) April 20, 2022

Memphis a sorti les muscles pour calmer les Wolves et la victoire était indispensable pour remettre de l’ordre dans la boutique. Minnesota n’a pas su renouveler sa belle performance du Game 1 et pourra se reprendre dès ce jeudi à la maison.

Source stats : ESPN Stats & Info