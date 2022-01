Le collectif des Grizzlies résiste au Big 3 des Wolves : onzième victoire de rang, Memphis s’invite sur le podium à l’Ouest

Après leur belle victoire contre les Warriors ce mercredi, on attendait de voir si les Grizzlies allaient pouvoir continuer leur grosse série contre les Wolves. Mission réussie pour Ja Morant et les siens, même si ça a été difficile.

Pour la box score maison de la onzième victoire consécutive de Memphis, c’est ici que ça se passe.

Après avoir chopé le scalp de Golden State, les Grizzlies partaient logiquement favoris contre Minnesota cette nuit. Pourtant, malgré les cinq places qui les séparent au classement, ce sont bien les loups qui mordent les premiers dans cette rencontre grâce au tandem D’Angelo Russell-Anthony Edwards. En face, Memphis commence timidement et Ja Morant est en difficulté, bien pris par une défense qui semble avoir fait ses devoirs en amont. Si le freak du Tennessee se cherche, Ant Man a lui troqué la fourmi contre le lance-flamme. Le sophomore alterne entre attaque de cercle, shoot à mi-distance et sanction du parking. Il est déjà à 25 pions à… la pause. Minnesota qui mène au break au FedEx Forum, il ne pouvait y avoir qu’une réaction des locaux et elle ne s’est pas faite attendre. Bien aidé par un banc hyper actif et notamment grâce à un John Konchar magistral (15 points, 17 rebonds, 6/7 au tir et 3/4 du parking), Memphis sonne la charge et les Wolves prennent l’eau. Touchés mais pas coulés, les hommes de Chris Finch s’accrochent et le Big 3 ne lâche rien. Si Edwards avait fait du sale en première mi-temps, c’est KAT et D-Lo qui poussent en cette fin de match et Minny réussit même à repasser devant à 3 minutes de la sonnerie. C’était sans compter le collectif des oursons. Après Brandon Clarke et Desmond Bane, c’est l’inévitable John – clutch – Konchar qui donne de l’air aux siens avec un gros shoot du parking. Une nouvelle perte de balle de Charles-Antoine Villes détruira les derniers espoirs des visiteurs, victoire Memphis !

Ce fut dur, stressant pour les fans, mais les Grizzlies ont donc accroché une onzième victoire de rang, prolongeant encore le record de franchise. Cette victoire est d’autant plus belle qu’elle incarne magnifiquement ce groupe. Ja Morant dans le dur, c’est tout le monde qui a step-up pour valider la mission. Un bel effort collectif qui est récompensé par une troisième place à l’Ouest, au détriment d’un Jazz en perdition sans Rudy Gobert. Côté Wolves, on pourra avoir des regrets sur la fin de match et notamment ces deux fautes offensives de Towns dans le bout du money time mais le Big 3 s’est montré à la hauteur de l’événement et il aura sans doute manqué un peu de renfort autour pour sécuriser la victoire, en particulier un banc un peu plus efficace (seulement treize points à 5/26 au tir). Pas de doute, cette nuit la second unit était définitivement le facteur X.

Les Grizzlies ont longtemps buté sur des Wolves tenaces mais ils ont finalement pu arracher cette onzième victoire consécutive. Pas de dinguerie côté Ja Morant, le héros du jour s’appelle… John Konchar !