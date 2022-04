Trae Young en souffrance : du mieux sur le Game 2, mais le Heat a un plan et Ice Trae vit une série compliquée

Totalement muselé lors du Game 1 contre Miami, Trae Young avait envie de faire oublier cette douloureuse soirée avec une grosse prestation. Malheureusement pour le dégarni préféré de Géorgie, tout ne s’est pas passé comme prévu.

8 points à 1/12 au tir, 0/7 de loin et 6 ballons perdus… Dire que le Game 1 de Trae Young contre Miami ne restera pas dans les annales est un euphémisme. Les joueurs du Heat avaient prévenu, il ne serait pas possible de garder Ice Trae dans l’entonnoir indéfiniment et il fallait donc s’attendre à une réaction de la part du meneur. Elle n’aura pas mis longtemps à arriver et il avait déjà planté plus de points en un petit quart-temps que dans tout son premier match. Une entame trompe-l’œil car le Heat avait déjà attaqué son plan anti dégarni. Agressive et physique, la défense floridienne n’a pas cessé d’harceler le meneur durant tout le match, l’empêchant de trouver son confort de loin et le poussant à commettre dix turnovers ! Un traitement de choc qui n’a pas été du goût de Young, ce dernier estimant que le corps arbitral n’avait pas eu le coup de sifflet facile durant la rencontre. Des propos relayés par Reggie Chatman Jr. pour 11 Alive.

"Obviously, we felt we let one slip away, but if the refs are going to let them be as physical as they are and not call fouls, it is going to be hard to really do anything anyway," – Trae Young 👀 #Hawks

pic.twitter.com/xtT3Xz6Fio — Reggie Chatman Jr. (@ReggieChatman) April 20, 2022

« Évidemment, nous avons le sentiment d’avoir laissé filer une victoire, mais si les arbitres les laissent être aussi physiques qu’ils le sont et ne signalent pas les fautes, il va être difficile de faire quoi que ce soit. »

Et un petit taquet pour les hommes en gris, un ! Il est vrai que le Heat n’a pas fait les choses à moitié pour gêner Trae Young mais on est en Playoffs et le leader des Hawks doit s’attendre à se faire bouger chaque soir par les meilleurs défenseurs adverses. Quand on voit le scénario du money time, impossible pour les fans des coucous de ne pas avoir de regrets. Tu es dans le match à deux minutes du terme avec ta star qui est à dix ballons paumés, à l’extérieur, une win était clairement prenable cette nuit et Trae a une part de responsabilité malgré ses 25 points et 7 passes. Prêt à assumer ses erreurs, le meneur All-Star a déjà promis une réaction dès le prochain match. Des propos relayés par Sarah K. Spencer.

« Je dois faire un meilleur travail, évidemment, en prenant soin du ballon et en étant plus fort. Et je le ferai, quand nous rentrerons à la maison… Et pour notre équipe, soyez prêts pour le 3e match. Ça va être bruyant à la State Farm Arena. Il faut être prêt à tout donner. »

Terrifiant l’an dernier pour mener les Hawks en Finale de Conférence, Trae Young débute difficilement ces Playoffs 2022. Erik Spoelstra a monté une défense béton pour gêner le meneur, place désormais à la réaction du dégarni.

Source texte : Sarah K. Spencer / Reggie Chatman Jr.