Le Heat s’en remet à un Jimmy Butler héroïque face aux Hawks : 45 points à 15/25 au tir, le patron de South Beach a régalé

Après une première manche à sens unique ce dimanche, les Hawks et le Heat avaient de nouveau rendez-vous à South Beach pour croiser le fer. Une confrontation bien plus serrée que la première mais l’équipe d’Erik Spoelstra a encore pu compter sur un Jimmy Butler de gala pour l’emporter.

Pour les stats de ce match, merci de suivre le lien magique.

Les Playoffs ne sont pas seulement le moment le plus excitant de la saison, c’est aussi l’heure des grands joueurs, ceux qui peuvent et surtout doivent faire la différence. Cette nuit, Jimmy Butler a prouvé une nouvelle fois qu’il vivait pour cette période de l’année. Intenable, injouable, trop malin et surtout trop clutch, Jimmy Buckets a mis toute l’American Airlines Arena sur ses épaules pour aller repousser une équipe d’Atlanta bien plus accrocheuse qu’il y a deux jours. Les pioupious s’étaient ratés en Floride et ils reviennent donc avec le couteau entre les dents. Trae Young ne met pas longtemps à rentrer dans son match, malgré un nouveau traitement de choc de la part de la défense du Heat, et il est bien relayé par un De’Andre Hunter actif des deux côtés du terrain. Si Atlanta fait son match, Jimmy-B est déjà très chaud pour le Heat. L’ailier sanctionne la moindre déconcentration défensive et enchaîne les passages sur la ligne. Il est déjà à 21 points à la pause, dans un match qui reste très ouvert (56-54).

On ne sait pas ce qu’a dit Erik Spoelstra dans les vestiaires au break mais Jimmy Butler n’avait de toute façon pas besoin de motivation supplémentaire pour continuer sa gloutonnerie. Dans le troisième acte, la star du Heat est PARTOUT. Scoring à volonté, distribution, ça montre l’exemple en défense, le run de Jimmy Buckets fait boire la tasse aux Hawks et Miami s’envole au tableau d’affichage. On aurait pu s’attendre à un dernier quart-temps plutôt tranquille et bien géré par la bande de Pat Riley mais Atlanta se rebiffe. Bogdan Bogdanovic décide qu’il ne peut plus manquer un seul panier et les Hawks plantent un 12-0 en deux minutes pour relancer complètement le match. Tout semble alors ouvert pour la victoire finale mais un homme va définitivement fermer le débat. On vous laisse deviner qui. Alors que les Hawks viennent de revenir à trois longueurs par l’infernal Bogdanovic, Jimmy Butler s’offre sept points de suite en une minute, dont ce coup de dague insensé à longue distance. Dernier chef-d’œuvre d’une soirée historique pour Butler, il vient de réaliser son career high en Playoffs (45 points à 15/25 au tir, 4/7 de loin et 11/12 sur la ligne). Atlanta ne reviendra plus, Game Over et 2-0 Heat.

Le patron qui ferme la boutique.pic.twitter.com/9XWtwtK5Ff — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 20, 2022

Intéressant scénario auquel on a eu le droit ce soir avec une équipe des Hawks bien plus cohérente et concernée. Malgré 25 points et 7 passes, Trae Young a été particulièrement bien pris par la défense du Heat (10 ballons perdus à lui tout seul…) et il aura fallu un Bogdan Bogdanovic en feu pour pousser Miami dans ses retranchements. Malgré tout, Nate McMillan a pu apprécier la prestation de ses hommes et il y a sans doute des ingrédients à garder pour la suite de la série. La prochaine étape emmènera tout ce beau monde en Géorgie. Objectif pour Erik Spoelstra et compagnie : accrocher une win à l’extérieur pour finir le boulot à la maison au Game 5. Si Jimmy Butler maintient sa forme du moment, ça semble largement jouable.

Miami s’est fait une frayeur contre Atlanta mais l’équipe de Sud Plage a pu compter sur un Jimmy Butler héroïque et taille patron pour l’emporter. Le Heat mène désormais 2-0 dans la série, prochain rendez-vous ce vendredi pour le Game 3.