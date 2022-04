Absent des deux premiers matchs de la série entre les Mavericks et le Jazz, Luka Doncic continue de soigner son mollet dans l’espoir de revenir le plus vite possible sur les parquets. Et visiblement, ce retour pourrait se faire lors des deux prochaines rencontres à Utah. Une update très encourageante nous provient en effet depuis le Texas ce mardi soir.

Et c’est Shams Charania de The Athletic qui envoie directement les bonnes nouvelles (sauf pour Utah) sur son compte Twitter. Selon l’insider, Luka Doncic pourrait retrouver les parquets du côté de Salt Lake City lors des jours à venir, possiblement dès le Game 3 programmé jeudi ou alors pour le Game 4 qui sera joué deux jours plus tard. Shams assure que le phénomène slovène progresse plutôt bien dans sa rééducation, ce qui ouvre donc la porte à un potentiel retour en milieu de série. Mais pour cela, il faudra que Luka réagisse bien aux différents entraînements à venir. On sait qu’une contracture au mollet, ce n’est jamais facile à gérer comme blessure, surtout avec les risques d’aggravation qui accompagne cette dernière. Alors les Mavericks vont évidemment bien réfléchir avant de le remettre dans le grand bain des Playoffs. Mais dans le même temps il y a aussi une qualification pour une demi-finale de conférence en jeu et quand on sait que Dallas n’a pas atteint ce stade depuis le titre de 2011, on prend tout de suite conscience du sentiment d’urgence qui existe du côté de Big D. Pour rappel, au cours des deux dernières postseasons, les Mavericks de Luka Doncic sont à chaque fois tombés au premier tour des Playoffs face aux Clippers, et l’objectif de cette saison reste de franchir enfin un cap.

Les Mavs ont réussi à limiter la casse en l’absence de Doncic sur les deux premiers matchs, eux qui vont débarquer à Utah en étant à égalité 1-1 face au Jazz. L’avantage du terrain a certes été perdu, mais pas l’espoir de gagner la série surtout si Luka fait son comeback. Le best case scenario pour les hommes de Jason Kidd, ce serait sans doute de revenir dans le Texas avec une série à 2-2 et un Doncic prêt à faire du sale lors du Game 5. Mais voler un match chez les Mormons sans le Slovène semble compliqué même avec un Jalen Brunson possédé et un Maxi Kleber en mode Dirk Nowitzki, alors les Mavericks pourraient bien se retrouver face à un véritable dilemme dans les prochains jours : est-ce qu’on fait jouer Luka lors des deux matchs à Utah pour tenter d’avoir une double opportunité de reprendre l’avantage du terrain ? Ou faut-il laisser le génie sur le banc lors du Game 3 histoire de maximiser ses chances au quatrième match avec un Doncic potentiellement mieux rétabli ? Pas évident tout ça. C’est en tout cas une situation qui sera vraiment intéressante à suivre. Dallas a réussi à gagner un peu de marge de manœuvre en arrachant le Game 2 à la maison, on attend de voir maintenant comment les Texans vont l’utiliser.

Affaire à suivre mais les fans des Mavericks ont de quoi arborer un mini-sourire en ce mardi soir. En effet, difficile quand même de demander une meilleure nouvelle à ce stade. Reste à voir si ça va effectivement se traduire par un retour de Luka Doncic sur le parquet d’Utah. #doigtscroisés.

Source texte : The Athletic