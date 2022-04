Ben Simmons reviendra-t-il dans ces Playoffs ? Si oui, à quel moment ? Voilà les deux plus grosses questions qui entourent les Nets en ce moment en marge de leur série du premier tour des Playoffs face aux Celtics. Ce mardi, le coach de Brooklyn Steve Nash a délivré une nouvelle update encourageante sur le Boomer. On fait le point.

Les rumeurs d’un retour de Ben Simmons au cours de la série contre Boston sont devenues de plus en plus insistantes depuis une dizaine de jours. Mais ce qu’on aime dans ce genre de situation, c’est surtout du concret. Et ça tombe bien, Steve Nash est là pour nous donner une vraie info via Nick Friedell d’ESPN. Selon le coach de Brooklyn, l’Australien a reçu le feu vert pour s’entraîner avec contact, ce qui représente toujours un palier important dans n’importe quel processus de rééducation. Jusqu’ici, Bennie s’entraînait dans son coin mais il a pu participer sans encombre à des exercices en quatre-contre-quatre lundi. Un vrai bon signe pour la suite. Et la suite selon Nash, c’est d’abord de surveiller la façon avec laquelle le dos de Simmons répond, avant de potentiellement passer à la vitesse supérieure notamment en matière d’intensité. Avant de retrouver les parquets NBA, l’ancien Sixer devra forcément passer par l’étape ultime cinq-contre-cinq avec contact, qui permet vraiment de juger si un joueur est prêt pour revenir dans l’arène. Ce qu’on sait pour l’instant, c’est que Ben Simmons ne jouera pas le Game 2 de demain à Boston, mais mystère pour la suite. Steve Nash n’a effectivement pas voulu s’avancer concernant ses chances de jouer la troisième manche à Brooklyn. Pour info, celle-ci est prévue samedi prochain, tandis que le quatrième match se jouera lundi. Les Games 5, 6 et 7 – si nécessaire – sont quant à eux programmés respectivement pour le 27 avril, 29 avril et 1er mai.

Sur le plan théorique, Ben Simmons possède évidemment le profil idéal pour aider les Nets dans cette série bien lourde du premier tour face aux Celtics. On connaît ses qualités défensives, sa polyvalence, l’impact athlétique qu’il peut amener ainsi que ses qualités de playmaker. Quand vous avez du Jaylen Brown et du Jayson Tatum en face ainsi que la meilleure défense NBA, disons que ça peut servir. Mais comment ne pas avoir des doutes sur la capacité du Boomer à véritablement aider les siens après une absence aussi longue que la sienne ? On parle d’un joueur qui n’a pas disputé la moindre rencontre NBA depuis juin 2021 et ce terrible Game 7 entre les Sixers et les Hawks. C’était il y a dix mois, pratiquement jour pour jour. Ce serait compliqué pour n’importe quel joueur de revenir après quasiment un an sans jouer, alors imaginez revenir en plein milieu d’une série de Playoffs à l’intensité folle, le tout au sein d’une équipe avec laquelle il n’a pas encore disputé le moindre match NBA. Dans les esprits, cela peut donner un coup de boost aux Nets mais si vous êtes fan de Brooklyn, ne vous attendez pas non plus à des miracles sur le terrain.

Game 3 ? Game 4 ? Game 5, 6 ou 7 ? Impossible de répondre à cette question pour le moment. Tout ce qu’on sait, c’est que la rééducation de Ben Simmons va dans la bonne direction et se rapproche de la fin, à condition évidemment d’éviter toute rechute. Pour le reste, on ne peut que spéculer.

Source texte : ESPN

Steve Nash says Ben Simmons has been cleared for contact. He got some 4-on-4 work in yesterday. Nash said he came through it well. — Nick Friedell (@NickFriedell) April 19, 2022