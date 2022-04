On attendait tous avec impatience le week-end de Pâques mais pas vraiment pour les œufs au chocolat. Car même si on n’a pas hésité à se goinfrer ces derniers jours, on a surtout maté beaucoup de basket samedi et dimanche avec le début des Playoffs NBA. Des Playoffs NBA qui démarrent sur les chapeaux de roues en matière d’audience !

C’est Adam Silver qui doit se frotter les mains aujourd’hui. Ce mardi, la Ligue a communiqué les chiffres concernant les audiences du premier week-end de Playoffs NBA et comment dire, ils sont plutôt bons. Très bons même en comparaison à ceux des années précédentes. Avec un peu plus de quatre millions de téléspectateurs en moyenne sur les matchs diffusés sur ESPN, ABC et TNT samedi et dimanche, on est effectivement sur le meilleur week-end d’ouverture depuis les Playoffs… 2011. Oui, ça fait onze années que la NBA n’avait pas connu un tel succès en matière d’audience. Et 2011, on rappelle que c’est l’année où LeBron James a réalisé sa toute première campagne de Playoffs avec le Miami Heat, neuf mois après son arrivée à South Beach via « The Decision ». C’est également l’année où les Lakers de Kobe Bryant et Pau Gasol visaient le fameux three-peat, où Derrick Rose et les Bulls étaient en pleine ascension, et où les Knicks et les Celtics s’affrontaient au premier tour. Bref, une année pas vraiment comme les autres. En 2022 ? On a également droit à quelques storylines très intéressantes avec notamment la série très attendue entre les Celtics et les Nets, qui attirent forcément de nombreux regards.

L’exceptionnel Game 1 entre Boston et Brooklyn au TD Garden a réuni en moyenne quasiment sept millions de téléspectateurs, avec même une pointe à 9,8 millions au cours de la rencontre ! Entre la fin de match de folie ponctuée par le buzzer de Jayson Tatum, le retour de Kyrie Irving à Beantown, la présence de Kevin Durant et tout simplement le show proposé par les différents acteurs de la rencontre, tout était réuni pour que les gens se ruent sur leur TV. Pour info, aucun match du premier tour n’avait rassemblé autant de téléspectateurs depuis 2016 et un Warriors – Rockets. Mieux encore, aucun match joué lors d’un premier week-end de Playoffs NBA n’avait fait un tel carton depuis un Lakers – Blazers de 2002. Et vu la manière avec laquelle cette série Boston – Brooklyn est partie, quelque chose nous dit qu’elle va continuer à passionner les foules. Vous l’avez compris, l’affrontement de ces deux poids lourds de l’Est dès le début des Playoffs contribue fortement au succès de ces derniers pour le moment. Autre paramètre important à avoir en tête en plus de tout ça, la NBA a su revenir à son calendrier habituel cette année après deux saisons perturbées par le COVID et au cours desquelles les audiences ont pas mal souffert. Là, on est à peu près revenu dans un monde normal avec les Playoffs qui commencent à la mi-avril, et ça fait du bien. Pour votre culture perso, sachez que ce premier week-end a connu une hausse des audiences de 37% par rapport à celles de l’an dernier, quand la postseason a commencé à la fin du mois de mai.

Gros carton d’audience pour ce premier week-end de Playoffs. On verra si l’intérêt montré à la postseason NBA va se maintenir au cours des échéances à venir, mais les chiffres sont en tout cas très encourageants pour Adam Silver après la maudite période COVID. Pourvu que ça dure !

Source texte : NBA / Sports Media Watch