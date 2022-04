On est parti sur de très grosses bases dans ces Playoffs et au menu ce soir, trois séries dans lesquelles les favoris sont plutôt bien définis. Mais attention aux surprises, on en a déjà vécu une à Memphis avec la victoire des Wolves samedi. Cette nuit, les gros devront assurer, les petits vont tenter de les faire déjouer. À table.

# LE PROGRAMME DU MARDI 19 AVRIL

1h30 : Heat – Hawks

: Heat – Hawks 2h30 : Grizzlies – Wolves (en direct sur BeIN Sports 3)

: Grizzlies – Wolves (en direct sur BeIN Sports 3) 4h : Suns – Pelicans (en direct sur BeIN Sports 1)

# CE QU’IL NE FAUDRA PAS RATER

Trae Young a été catastrophique lors du Game 1 face au Heat, le climatiseur voudra reprendre les affaires cette nuit dans la salle de Miami. Les Hawks devront passer outre la redoutable défense adverse pour espérer recoller au score dans cette série menée 1-0 par la troupe d’Erik Spoelstra. Une nouvelle défaite, et les Faucons seront déjà dos au mur.

Les Wolves ont créé la surprise lors du Game 1 remporté à Memphis avec la manière. Ja Morant et ses potes doivent montrer qui sont véritablement les patrons dès cette nuit, car une défaite les mettrait en grand danger avant d’entamer les matchs à Minnesota.

Anthony Edwards a été l’un des grands artisans de la victoire des Wolves sur les Grizzlies lors du Game 1, nouvelle masterclass à venir pour la pépite des Wolves ?

On sera encore là à 4h du matin pour voir les Suns apprendre le basket aux Pelicans en espérant ne pas nous endormir, et pour ça il faudrait déjà que Brandon Ingram et C.J. McCollum règlent la mire (15/42 au Game 1).

Trois équipes peuvent réellement prendre le dessus sur leur série en menant 2-0, d’autres devront à l’inverse recoller dès cette nuit pour ne pas se laisser distancer. On espère que vous n’êtes pas encore repus parce qu’on risque une nouvelle fois de bien manger. Rendez-vous dès 1h30 du matin pour le premier match, en notre compagnie.