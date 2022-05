Vous aimez les tournants ? Vous aimez l’odeur du match couperet ? Bonne nouvelle, la NBA propose deux gros Game 5 cette nuit, de Miami jusqu’à Phoenix. Sachant que les séries Heat – Sixers et Suns – Mavs sont à 2-2, le vainqueur va prendre une vraie option sur la série. On se frotte déjà les mains !

# LE PROGRAMME DU MARDI 10 MAI

1h30 : Heat – Sixers (2-2) (beIN Sports 1)

4h : Suns – Mavericks (2-2) (beIN Sports 1)

Grosse, très grosse nuit qui s’annonce ce mardi. Les deux leaders de chaque conférence se retrouvent désormais sous pression après avoir lâché deux rencontres consécutives à l’extérieur, eux qui semblaient pourtant avoir leur série bien en main. Certes, Miami et Phoenix pourront s’appuyer sur le soutien de leur public pour tenter d’arracher une victoire cruciale, mais le momentum est clairement en faveur des Sixers et des Mavericks. Les premiers ont été boostés par le retour d’un Joel Embiid masqué ainsi qu’un grand James Harden dans la quatrième manche, et tenteront de surfer sur cette belle dynamique pour aller s’imposer contre un Miami Heat privé de Kyle Lowry. Quant aux seconds, ils semblent moins Doncic-dépendants que lors des deux premiers matchs dans l’Arizona. Le génie slovène est moins scoreur mais plus playmaker, et ses copains répondent avec brio : Jalen Brunson, Dorian Finney-Smith, Reggie Bullock, le banc, et même un peu de Frank Ntilikina, bref les Mavs prouvent qu’ils sont bien plus qu’un one-man show. Dallas a clairement haussé le ton à la maison – défensivement notamment – et ce sera désormais à Phoenix de réagir. En particulier Chris Paul, attendu au tournant après deux matchs complètement foirés dans le Texas.

Deux gros matchs pour une nuit qui s’annonce épique, vous l’avez compris ce n’est clairement pas le moment de dormir. Alors, qui sera devant au score demain matin avec une balle de match pour les finales de conf’ ? Réponse bientôt.