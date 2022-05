Si les Playoffs nous offrent chaque nuit de purs moments d’excitation, ils sont malheureusement marqués aussi par plusieurs blessures. Et qui dit blessures dit évidemment updates, ça tombe bien vous êtes au bon endroit. On fait le point sur les dernières news en provenance de l’infirmerie.

Kyle Lowry absent pour le Game 5 contre les Sixers

De retour lors des deux derniers matchs, Kyle Lowry va retourner sur le banc pour la cinquième manche face à Philadelphie d’après Chris Haynes de Yahoo Sports. Encore une fois, c’est l’ischio qui siffle. Le meneur vétéran a fait une rechute au cours du Game 4 à Philly et honnêtement, ça ne sent pas très bon pour la suite. Ce genre de pépin à la cuisse est très relou à gérer et bien handicapant pour celui qui doit faire avec. D’après le coach du Heat Erik Spoelstra, Lowry ne passera pas d’autres examens par rapport à cette blessure, mais on se demande s’il pourra revenir dans cette série contre l’équipe de sa ville natale. En son absence, c’est Gabe Vincent qui a pris le poste de meneur titu sur ces Playoffs 2022.

Miami Heat star Kyle Lowry (hamstring) is out tonight against Philadelphia 76ers. — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) May 10, 2022

Le genou de Robert Williams III refait des siennes

Vous avez pu le constater la nuit dernière, Robert Williams III n’était pas avec ses partenaires sur le terrain de Milwaukee. Le pivot des Celtics a des douleurs au genou gauche, genou où il s’était fait opérer fin mars suite à une déchirure du ménisque. Simple bobo sans importance ou inquiétude à avoir pour la suite ? Difficile de répondre à cette question pour l’instant mais Boston aimerait bien récupérer son intérieur, dont l’impact physique est précieux dans une série aussi âpre que celle contre Milwaukee. Propos rassurants cependant selon le coach Ime Udoka, ce genre de douleur était plutôt prévisible et son absence du Game 4 serait surtout un moyen de calmer le bobo pour mieux revenir au Game 5 de demain (source The Athletic).

Udoka expects that resting today will calm the soreness down and allow Rob to return for Game 5 back in Boston in 48 hours. — Jared Weiss (@JaredWeissNBA) May 9, 2022

Ja Morant, c’est quoi la suite ?

Sans surprise, Ja Morant n’a pas participé au Game 4 face aux Warriors après sa blessure au genou dans la troisième manche. C’était plus ou moins annoncé, et maintenant on se demande forcément s’il pourra faire son retour pour le Game 5 de demain. Pour l’instant, les Grizzlies n’ont pas beaucoup communiqué sur la disponibilité du bonhomme, et le duo Woj – Shams ne s’est pas encore manifesté. Tout ce qu’on sait, c’est que Ja est considéré comme day-to-day. Qu’est-ce que ça veut dire concrètement dans le contexte actuel ? Pas grand-chose. Cependant, l’espoir d’une participation à la rencontre de mercredi – un must win pour Memphis – est bien présent.

stand tall. stay solid.

– God wouldn't put something hard in your life if he thought you weren't strong enough to get thru it 💯 — Ja Morant (@JaMorant) May 10, 2022

Mais aussi…

Le sniper des Nets Seth Curry est lui aussi passé sur le billard, comme un certain Ben Simmons. Le frangin de Steph a effectivement subi une petite intervention pour réparer un bobo à la cheville, bobo qu’il a traîné pendant la deuxième partie de saison. Il devrait être prêt pour le camp d’entraînement. (source Nets)

est lui aussi passé sur le billard, comme un certain Ben Simmons. Le frangin de Steph a effectivement subi une petite intervention pour réparer un bobo à la cheville, bobo qu’il a traîné pendant la deuxième partie de saison. Il devrait être prêt pour le camp d’entraînement. (source Nets) Le jeune ailier des Blazers Nassir Little, auteur d’une saison bien kiffante malgré les pauvres résultats de Portland, s’est fait opérer au niveau des abdos. Tiens, comme un certain Damian Lillard il y a quelques mois. La preuve qu’on continue de suivre le leader chez les Blazers. Blague à part, c’est la deuxième opération pour Little depuis février puisqu’il était également passé sur le billard pour réparer une épaule douloureuse. La bonne nouvelle, c’est que Nassir devrait être prêt pour le camp d’entraînement. (source Blazers)

Voilà pour les dernières news en provenance de l’infirmerie. On souhaite un bon rétablissement à Seth Curry et Nassir Little, mais surtout on croise les doigts pour revoir Kyle Lowry, Robert Williams III et Ja Morant sur les parquets lors de ces Playoffs 2022.

