Si vous pensez avoir passé un bon lundi, à côté de Mike Brown, il n’en est rien. L’actuel assistant coach des Warriors a décroché deux jobs de coach principal en une seule journée, un accomplissement pour le moins inhabituel. Par « deux jobs », on entend bien entendu qu’il a été nommé pour la saison prochaine à Sacramento, avant d’être – en l’absence de Steve Kerr – promu en tant que numéro 1 avec les Warriors.

Douze victoire et aucune défaite. À Golden State, le bilan de Mike Brown en Playoffs est un classique. Ce lundi, alors qu’Adrian Wojnarowski annonçait la nomination du technicien au poste d’entraîneur principal à Sacramento – et ce pour les quatre prochaines saisons – Steve Kerr est entré dans le protocole Covid. Résultat ? Mike Brown a été nommé coach intérimaire, le temps que son associé sorte du protocole trucmuche. Et devinez quoi ? Tout s’est « très » bien passé. Au terme d’un Game 4 indigeste, les Californiens ont passé le 3-1 à des Grizzlies orphelins de Ja Morant, touché au genou. Assistant sur le banc des Warriors depuis 2016, Mike Brown n’en est pas à sa première prise de fonction officielle avec les Warriors. Opéré du dos, Steve Kerr avait déjà laissé sa place à son vassal pendant les Playoffs 2017. Sous la tutelle du poivre-sel, Mike Brown a remporté deux titres (2017 & 2018), et a aujourd’hui l’occasion de relancer sa carrière d’entraîneur principal, interrompue à l’été 2014. Invaincu en postseason avec les Warriors, on en connaît un qui ne devra pas oublier de se mouiller la nuque avant de prendre l’avion direction Sac Town.

Mike Brown is now 12-0 as the Warriors’ coach in the playoffs. — Tim Kawakami (@timkawakami) May 10, 2022

Elle est marrante cette histoire de double nomination. Ça montre à quel point du haut de ses 52 ans, l’ancien entraîneur de Cleveland est bien revenu dans le business. Il ne s’était pas forgé une belle réputation dans l’Ohio, surfant sur la vague LeBron James pour – selon certains – obtenir son titre de Coach de l’année en 2009. À l’époque, la franchise tapait 66 victoires en saison régulière et le crédit ne lui était pas forcément accordé. Les Lakers comme point de relance ? Ça n’a pas fonctionné. Un exercice 2011-12 mitigé, puis évincé après seulement cinq matchs de la saison 2012-13. Si l’on omet sa carrière d’assistant, son bilan en tant que numéro 1 sur un banc est de 347 victoires pour 216 défaites. C’est bien, mais très contrasté par la qualité des équipes qu’il a dirigées. On parle d’un gars qui a entraîné LeBron James, Pau Gasol, Dwight Howard, Steve Nash, Kobe Bryant, Kyrie Irving et Anthony Bennett. Le point positif, c’est que sur ses sept saisons terminées à la tête d’un groupe, Mike Brown a participé aux Playoffs à six reprises. Lueur d’espoir à Sacramento.

Petite info insolite qui ne mange pas de pain, et histoire de se rappeler que certains mènent constamment une vie de business man. « Dîner en ville, ce soir ? Rah, là je joue les Grizzlies et demain je file parapher à Sacramento, mais on s’attrape hein ! ».