Draymond Green pense s’être blessé à la cheville droite à cause de Domantas Sabonis

Oh, la fuite médiatique bien pensée. On peut parler de culot, mais on peut aussi donner raison à Draymond Green dans ce qui ressemble à la mise en place d’une belle stratégie de communication auprès des officiels. Les fans, eux, n’ont pas à tenir compte d’un tenant qu’ils savent probablement faux. Malgré toute la présomption du monde, on te connaît, Draymond.

Draymond Green stomps on Domantas Sabonis. He was hit with a flagrant 2 foul and ejected. pic.twitter.com/gYWvNO9lHR — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) April 18, 2023



Reprenons.

Domantas Sabonis agrippe la jambe de Draymond Green, geste perceptible, après quoi Draymond Green marche délibérément sur Domantas Sabonis, geste là aussi perceptible. L’ailier-fort des Warriors prend une flagrante 2 – synonyme d’expulsion – tandis que le Lituanien ne s’en sort qu’avec une simple faute technique. Les deux joueurs ont leurs torts, mais aussi leurs défenses. En conférence d’après-match, Domantas Sabonis a usé de la grande stratégie de la « déf-attaque ». C’est-à-dire ? L’intérieur des Kings n’a même pas fini de se défendre qu’il met déjà en cause le comportement de son adversaire. Illustration en propos.

« Je suis tombé, j’ai essayé de me protéger et l’incident s’est produit. J’ai l’impression qu’il n’y a pas de place pour ce genre de comportement dans notre sport aujourd’hui. » – Domantas Sabonis, en conférence d’après-match

En réponse à la stratégie de la déf-attaque empruntée par Domantas Sabonis, Draymond Green a utilisé… la stratégie de la déf-attaque. Même pas de « déf » en fait, que de l’attaque. « Ma jambe a été attrapée. C’est la deuxième fois en deux nuits. » D’après les infos de Marc J. Spears pour Andscape, le poste 4 des Warriors aurait demandé à passer une radiographie après la rencontre. « Draymond Green pense que la blessure est survenue lorsque la star des Kings Domantas Sabonis a saisi sa cheville avant le piétinement ». Aucune nouvelle de cette fameuse radiographie – pas certain qu’on en aient – ni d’un quelconque début d’excuse de la part de Draymond Green. Ce qui s’en rapproche le plus ? « Les arbitres m’ont expliqué que j’ai piétiné trop fort ». Quel homme. Pas rancunier pour un sou.

Draymond Green: “My leg got grabbed. Second time in two nights.” Said he needed to put his foot somewhere but officials told him he “stomped too hard.” Full soundbite pic.twitter.com/nmQj8tP0yC — Anthony Slater (@anthonyVslater) April 18, 2023

Au sein du groupe Warriors, pas question de se diviser. Pour Klay Thompson, interrogé après la rencontre, « on ne peut pas attraper le pied de quelqu’un qui s’élance en plein sprint. Ce n’est pas cool ». Stephen Curry, moins prononcé, se range quand même derrière son camarade de toujours : « Je ne sais pas ce qu’on est censé faire dans cette situation ». Traduction (sans le filtre médiatique), Steph essaie de légitimer le très mauvais geste de Draymond pour ne pas jouer sans lui au prochain match. Plus les voix s’élèveront pour dénoncer l’élément déclencheur de ce pied-sur-torse, et plus les officiels hésiteront à sanctionner les deux partis… ou à ne sanctionner personne. Difficile de suspendre Sabonis pour avoir attrapé la jambe de Draymond Green. Et du coup, pas simple non plus de suspendre seulement Draymond Green qui a vrillé sous le coup d’une jambe retenue. Sinon, quel serait le message envoyé par la NBA ? Qu’il est possible d’attraper la jambe d’un adversaire – lequel est particulièrement réactif aux provocations – sans risquer la même peine ? Les heures à venir seront décisives dans le déroulé de cette série.

Un match de suspension ? Un gros chèque à remettre au secrétariat d’Adam Silver ? Il est compliqué d’anticiper la décision des grandes instances de la NBA. Dans le cas où Draymond Green serait suspendu, la série – déjà portée à 2-0 en faveur des Kings – perdrait de son électricité et de son intérêt. Ce critère marketing, la NBA ne le néglige qu’en période de saison régulière. Les Warriors sont déjà dos au mur, il faut sauver les chiffres.

Source texte : Andscape