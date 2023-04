Voilà la petite déclaration marrante du jour. Gilbert Arenas, invité à évoquer sa carrière et son classement dans la hiérarchie globale de la NBA, a directement mis les points sur les i, en s’attaquant à l’un des plus grands joueurs de l’histoire de la ligue : Stephen Curry. Pour l’Agent Zéro, sa carrière à 25 ans est bien supérieure à celle du Chef.

“Si vous m’arrêtez à 25 ans, Steph ne me regarde pas dans les yeux. Vous l’arrêtez à 25 ans, il n’y pas de titre, juste une sélection All-Star. J’en ai déjà 3, et 3 sélections All-NBA teams. Il n’y en a pas eu beaucoup à cet âge” – Gilbert Arenas

Peut-on lui donner tort ? Pas spécialement. Peut-on revenir sur le critère très spécifique de comparaison ? Tout à fait, et on ne va pas s’en priver. Commençons néanmoins par le commencement, c’est à dire la comparaison en elle-même, sans y apporter pour le moment de jugement critique. Gilbert Arenas, drafté par les Warriors en 2001, est un joueur de très grand talent. Après deux saisons réussies dans la Baie et un titre de MIP en tant que sophomore NBA, il n’est pas prolongé et signe à Washington.

C’est dans la Capitale qu’il va connaître ses années les plus fastes, avec des moyennes statistiques exceptionnelles, montant jusqu’à 29,3 points par match en 2005-06. Malheureusement, il sera coupé en plein vol par une grave blessure aux ligaments du genou, qui l’éloignera presque entièrement des terrains jusqu’en 2009 et une sale affaire de flingue ramenée dans le vestiaire de son équipe. La fin de son épopée basket passera par Orlando puis la Chine.

Gilbert Arenas says 25 year old Gilbert Arenas was better than 25 year old Steph Curry (Via @IAMATHLETEpod ) pic.twitter.com/cD4LKo6X5r — NBACentral (@TheNBACentral) April 17, 2023

Tout ça pour dire qu’avant ses 25 ans (en 2007), Gilbert a été l’un des joueurs les plus talentueux de la ligue : MIP en 2002-03, puis trois All-NBA teams en 2005, 2006 et 2007, mêmes années que ses trois sélections au All-Star Game. Au même âge, Stephen Curry ne comptait alors aucun titre, et une seule apparition au All-Star Game. D’accord, comparaison validée, d’un point de vue purement statistique. Mais dans les faits ? Nah, pourquoi s’arrêter à 25 ans ? La carrière de Steph a décollé sur le tard, normal qu’il n’y ait que peu d’accomplissements au début. À ce moment là, la carrière de n’importe qui est la même que celle de LeBron James ou Michael Jordan si l’on s’arrête à 14 ans. Fin bon, vous captez le délire. On a l’idée derrière les propos de Gilbert hein, mais voilà. Ce n’est pas la meilleure manière de se mettre en valeur, disons.

Source : IAMATHLETE podcast, via NBA Central