Alors qu’on a tous la tête en plein dans les Playoffs, la NBA continue de bosser sur la mise en place de son In-Season Tournament, qui fera normalement ses grands débuts la saison prochaine. Plusieurs détails sont tombés ces derniers jours concernant le fonctionnement de ce tournoi, alors on a voulu faire le point.

Comment la NBA va-t-elle réussir à mettre en place un tournoi en pleine saison régulière ? Est-ce que ça veut dire que les équipes joueront plus que 82 matchs ? Quel intérêt pour les joueurs ?

Voilà les questions qui reviennent le plus souvent concernant le In-Season tournament, questions auxquelles on peut aujourd’hui apporter des réponses. Après les premières précisions apportées début avril lors de l’annonce du nouvel accord collectif (CBA), Ben Rohrbach de Yahoo Sports vient avec de nouveaux détails concernant le fonctionnement de cette compétition.

Au niveau des récompenses pour les gagnants, Adrian Wojnarowski d’ESPN a apporté quelques précisions.

ESPN Reporting with @BobbyMarks42: 2023-2024 NBA In-Season Tournament schedule is expected to include quarters, semis and finals in early December. Prize money: $500K per player on winning team, $200K per player on runner-up; $100K per on semifinal loser; $50K per quarter loser.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 17, 2023