Programme NBA : LeBron James et Chris Paul croisent le fer cette nuit dans un Lakers – Suns qui sent tout sauf les vacances

Le marathon continue et le sommeil n’est plus qu’un lointain souvenir. Aujourd’hui, une soirée bien chargée offerte par la NBA. Dix affiches, et des duels musclés entre prétendants : Lakers – Suns, Sixers – Nets, le retour de Vavane à Orlando… il y en aura pour tous les goûts cette nuit. Programme :

# PROGRAMME NBA DU VENDREDI 22 OCTOBRE 2021

1h : Wizards – Pacers

1h : Magic – Knicks

1h : Cavaliers – Hornets

1h30 : Sixers – Nets

1h30 : Celtics – Raptors

2h : Bulls – Pelicans (sur beIN Sports 4)

2h : Rockets – Thunder

3h : Nuggets – Spurs

3h : Kings – Jazz

4h : Lakers – Suns (sur beIN Sports 1)

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Lakers – Suns (4h) : Inévitable, immanquable, obligatoire… On va pas en faire des tonnes, c’est LE match de la nuit. Déjà au vu de la rivalité historique entre les deux franchises, un Lakers – Suns réserve toujours des surprises et des anecdotes intéressantes. Petite stat, la dernière victoire des Lakers remonte à un match… contre les Suns. C’était le 27 mai dernier à l’occasion du Game 3 du premier tour des Playoffs 2021. La suite on la connaît, les Cactus qui piquent la vedette aux Champions NBA 2020 et échouent en Finales contre les Bucks. Mais revenons à nos moutons, Russell Westbrook à côté de ses pompes, pas mal de blessures et des galères pour décoller du côté de l’ogre californien. Une victoire contre les Suns permettrait de réellement lancer le champions project de Rob Pelinka. De l’autre côté, les Suns n’ont pas tellement mieux démarré avec une défaite à domicile contre les Nuggets. Le rebond est donc espéré pour les deux franchises dès ce soir. Deux équipes qui rêvent de la victoire finale, deux effectifs étoilés, tout ça dans l’antre du Staples Center. On connaît un amateur de café qui terminerait par un « What Else ? »

# À SURVEILLER EGALEMENT

Kyle Kuzma qui compte bien activer le mode MVP (lol) face aux Pacers de Sabonis.

Le gros retour d’Evan Fournier à Orlando. Sept ans de vie commune, mais maintenant le nouveau chouchou du Madison Square Garden est passé à autre chose et compte bien briller quelques jours après sa perf historique.

LaMelo Ball qui arrive à Cleveland et va se frotter à Collin Sexton. Tout ça sous les yeux d’un Kevin Love sûrement bien ancré sur le banc.

Enorme duel entre Ben Simmons et Kyrie Irving, le premier qui joue un match est un lâche.

La réaction de Jayson Tatum après la défaite face aux Knicks. Au menu ? Du dinosaure.

Zach LaVine qui continuera sûrement de martyriser les cercles face aux Pelicans.

Rockets – Thunder : que dire… une belle occasion de découvrir Jalen Green, la nouvelle pépite d’Houston.

Popovich face à Jokic, le duel devrait tourner en faveur du Joker, qui plus est sur ses terres.

Nouveau chantier en vue pour Gobzilla et ses musiciens face aux Kings de Fox ?

Le vendredi tout est permis, alors on devrait se régaler cette nuit. Un programme bien chargé avec une belle dizaine de matchs pour continuer à profiter du retour de la NBA. Alors on fait gentiment une petite sieste et on sort le bleu de chauffe.