Mike Brown est devenu le 2e coach le plus victorieux de l’histoire de Sacramento en Playoffs

C’est la stat un poil tirée par les cheveux de ce mardi. Coach des Kings depuis le début de saison, Mike Brown est déjà dauphin d’un record bien spécifique avec la franchise californienne. Lequel ? Petite devinette : à quelle période de la compétition les Sacramento Kings n’ont pas beaucoup accédé dans leur histoire ? Vous avez trois minutes.

Les chiffres sont les chiffres. Pas de mésestime sous prétexte d’une ville qui n’a vu qu’à onze reprises la couleurs des Playoffs en 38 saisons passées à héberger les Kings. Avec cette nouvelle victoire face aux Warriors – et un score de série porté à 2-0 – Mike Brown est officiellement devenu le 2e coach le plus victorieux de l’histoire de Sacramento en Playoffs. Oui, déjà. Seul Rick Adelman a fait mieux avec 34 victoires de 1999 à 2006. Mieux que quoi ? Mieux que les deux victoires de Mike Brown, qui lui permettent de passer devant Garry St. Jean et sa seule victoire avec les Sacramento Kings édition 1995-96 face aux Seattle SuperSonics.

Au total, 17 des 20 entraîneurs passés par Sacramento n’ont jamais décroché la moindre victoire en postseason. Même Bill Russell, le plus grand gagnant de l’histoire de ce sport, s’est cassé les dents sur la malédiction liée à Sacramento. Il a même été de ceux qui l’ont lancée, avec une saison 1987-88 interrompue par ses mauvais résultats (bilan de 17-41). Les deux partis ont décidé de se séparer après quelques mois de collaboration. À l’origine, Russell et les Kings s’étaient mis d’accord sur un contrat de sept ans. Mais Sacramento et ses fantômes ont eu raison de plus d’une « valeur sûre » dans leur histoire. C’est aussi là, l’immensité du soulagement et de l’euphorie qui, au moment où l’on écrit ces lignes, enveloppent le Golden 1 Center et ses alentours.

Classement des coachs les plus victorieux de l’histoire de Sacramento en Playoffs

1 – Rick Adelman (34-35)

2 – Mike Brown (2-0)

3 – Garry St. Jean (1-3)

4 – Phil Johnson, Bill Russell et 16 autres bonshommes

“I don’t feel like I’ve ever been in a building as loud as this. It’s deafening.”

– Mike Brown after the Kings Game 2 win tonight.#NBAPlayoffs presented by Google Pixel pic.twitter.com/j3ngsiYf5V

— NBA (@NBA) April 18, 2023