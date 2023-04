Tout fraîchement élu meilleur défenseur de la saison, Jaren Jackson Jr. est récompensé d’une saison qu’il aura dominé physiquement dans la raquette, en témoigne ses 189 contres en saison régulière. Compil de la muraille des Grizzlies.

Jaren Jackson Junior avait un léger avantage dans les sondages avant le verdict du titre de DPOY hier soir. Finalement c’est bien lui qui remporte le trophée devant Brook Lopez et Evan Mobley. Il faut dire que JJJ a particulièrement impressionné cette saison. Dans un effectif de Memphis ultra physique et monté sur ressorts, l’intérieur était clairement l’atout physique majeur des Grizzlies. En témoigne ses 189 bâches distribués tout au long de la saison régulière au 4 coins des Zétazunis.

C’est parti pour 12 minutes de contres et de refus d’accès au cercle, de “NOT IN MY HOUSE”, de chase down… Bref on en a pas 189 sous le coude mais vous avez compris l’idée…

We congratulate Jaren Jackson Jr. for being named the DPOY of the 2022-2023 NBA season. All 189 blocks made by JJJ this season are included in this video.#BigMemphis #NBA @jarenjacksonjr pic.twitter.com/rTIpAmzSru

— A Walking Highlight (@11AWH) April 18, 2023