Après la mise en place du play-in tournament ces dernières années, on sait que le boss de la NBA Adam Silver a bien d’autres projets, notamment le In-Season Tournament. Et au vu des dernières infos, on y va tout droit !

C’est Shams Charania de The Athletic qui a balancé la petite bombe mercredi soir peu avant minuit. D’après l’un des deux insiders les mieux informés du monde de la NBA, la Ligue prévoit de passer de 82 à 80 matchs en saison régulière à partir de la campagne 2023-24, signe que le tournoi de mi-saison devient de plus en plus réalité.

NBA informed teams today that the 2023-24 season will start on Oct. 24, 2023, and conclude April 14, 2024. Noteworthy: If/when In-Season Tournament is approved, initial schedule will have 80 games per team; remaining games scheduled after eight teams advance to knockout rounds. — Shams Charania (@ShamsCharania) November 30, 2022

80 matchs pour chaque équipe donc, et un, deux ou trois en plus pour celles qui participeront au In-Season Tournament. Pour rappel et comme on l’avait précisé en septembre dernier dans un joli petit papier, le nouveau concept de tonton Adam rassemblerait les huit meilleures équipes à la fin du mois de novembre de la saison en cours (avec des matchs comptant à la fois pour la régulière et pour le tournoi de mi-saison), pour au final proposer un tournoi à élimination directe débutant au stade des quarts de finale. Alors évidemment, tout cela demandera confirmation et accord entre le Board of Governors et l’association des joueurs à travers un vote, mais visiblement c’est en bonne voie.

Au final, si ça se fait, cela impactera également les dates de début de saison régulière car si l’on en croit Shams, la campagne 2023-24 commencera seulement le 24 octobre 2023, soit une semaine plus tard en comparaison avec la saison actuelle (qui a démarré le 18 octobre), pour se terminer comme d’habitude mi-avril.

