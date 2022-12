C’est tout nouveau et donc bien frais, c’est le récap de la journée made in TrashTalk. Certains aiment bien choper les news une à une, d’autres préfèrent avoir le gros papelard qui résume tout, ainsi vous trouverez ici tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

Ce que vous pouvez lire sur TrashTalk depuis ce matin

D’autres infos qui vous raviront peut-être (ou pas)

L’ancien joueur des Bulls Chandler Hutchison a décidé de prendre sa retraite. Cela ne changera sans doute pas votre vie, mais au moins vous êtes au courant (Source : NBC Sports Chicago).

Absent toute la saison à cause de sa blessure au pied, Chet Holmgren va subir une nouvelle intervention dans les semaines à venir après son opération de cet été. Cela ne devrait cependant pas impacter son timing de rééducation. (Source : The Oklahoman)

Les rumeurs continuent autour de Jae Crowder : les Wizards et les Suns auraient notamment discuté selon Brian Windhorst d’ESPN.

Selon la même source et toujours dans la catégorie rumeurs, Kyle Kuzma serait dans le viseur de plusieurs franchises. Lesquelles ? Mystère et boule de gomme.

La vidéo qui doit exciter tous les fans des Celtics en ce moment.

Robert Williams can still block shots. pic.twitter.com/p6y7XQ9fNR — Jay King (@ByJayKing) November 30, 2022

Quand est-ce qu’on reverra Lonzo Ball sur les parquets ? Personne ne le sait mais selon The Athletic, les Bulls espèrent récuperer leur meneur (blessé au genou) début 2023.

Sur nos autres réseaux