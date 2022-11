Attraction numéro un du championnat de France cette saison, Victor Wembanyama sera sans surprise à l’Accor Arena de Paris fin décembre pour participer au All-Star Game LNB. Et la star qui brillera le plus aux yeux du public, c’est lui et personne d’autre.

Parce que oui, ce sera Wemby qui sera le plus attendu. Le phénomène français considéré comme le plus grand prospect de l’histoire par certains Hexperts a effectivement été choisi par le public pour représenter la sélection française au All-Star Game LNB (29 décembre prochain), un peu comme en NBA où les deux joueurs possédant le plus de votes sont choisis pour être capitaine de leur équipe respective. Pour info l’ancien joueur des Nets Mike James représentera lui la sélection Monde.

⭐️🔥 𝑽𝒊𝒄𝒕𝒐𝒓 𝑾𝒆𝒎𝒃𝒂𝒏𝒚𝒂𝒎𝒂 et 𝑴𝒊𝒌𝒆 𝑱𝒂𝒎𝒆𝒔 sont les All Stars du public cette année ! RDV le 29 décembre à l’@Accor_Arena pour les voir briller ✨#ASG2022 pic.twitter.com/NwofWo6yLx — LNB (@LNBofficiel) November 30, 2022

Mais Victor ne sera pas uniquement sur le parquet pour le match des étoiles de la BetClic ELITE. Si l’on en croit le compte Twitter de la Ligue Nationale de Basket, Wembanyama participera également au concours à 3-points le même soir, l’occasion pour lui de lâcher des one-legged 3 comme il a pu le faire face à Limoges. On déconne évidemment mais ce sera un beau défi pour Wemby, qui ne shoote qu’à 31% derrière l’arc cette saison et qui sera opposé à des spécialistes de la discipline comme Nicolas Lang, Keith Hornsby et Nando De Colo.

🎯 𝐏𝐞𝐚𝐤 𝟑 𝐏𝐓𝐒 𝐒𝐡𝐨𝐨𝐭 𝐎𝐮𝐭 🔫 🗑 4 tireurs d’élite ont rendez-vous le 29 décembre à l’@Accor_Arena !#ASG2022 pic.twitter.com/NlQkMifDKZ — LNB (@LNBofficiel) November 30, 2022

La sélection France :

5 majeur : Nando De Colo (Lyon-Villeurbanne), Elie Okobo (Monaco), Nicolas Lang (Limoges), Ismael Kamagate (Paris), Victor Wembanyama (Boulogne-Levallois, voté par le public).

Remplaçants : Juhann Begarin (Paris), Hugo Besson (Boulogne-Levallois), Boris Dallo (Cholet), Youssoupha Fall (Lyon-Villeurbanne), Stéphane Gombauld (Nancy), Williams Narace (Le Mans), Giovan Oniangue (Pau-Lacq-Orthez).

Coach : Vincent Collet (Boulogne-Levallois).

La sélection Monde :

5 majeur : David Holston (Dijon), Mike James (Monaco, voté par le public), Dominic Artis (Cholet), Markis McDuffie (Dijon) et Tres Tinkle (Le Mans).

Remplaçants : Ronald March (Roanne), Matt Morgan (Le Mans), Mbaye Ndiaye (Blois), Dominik Olejniczak (Gravelines-Dunkerque), James Palmer Jr. (Bourg-en-Bresse), Desi Rodriguez (Limoges) et Tremont Waters (Boulogne-Levallois).

Coach : Laurent Vila (Cholet).

Participants pour le concours à 3-points :

Nando De Colo (Lyon-Villeurbanne)

Keith Hornsby (Nanterre)

Nicolas Lang (Limoges)

Victor Wembanyama (Boulogne-Levallois).

Participants pour le Skills Challenge :

Milan Barbitch (Fos-sur-Mer)

Justin Bibbins (Nanterre)

T.J. Campbell (Cholet)

Nadir Hifi (Le Portel)

Wemby en tête des votes, Wemby au concours à 3-points, manquerait plus que Wemby au concours de dunks (participants non annoncés pour le moment) et ce serait la totale. Pas de doute, le 29 décembre prochain, tous les yeux seront rivés sur lui et ce sera l’occasion pour le phénomène de montrer une nouvelle fois qu’il est la star des stars dans ce championnat de France.

Source texte : LNB