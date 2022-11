Quand les conquistadors s’en allaient découvrir le Nouveau Monde, leurs femmes se rendaient au port pour les y gratifier d’une dernière embrassade. Cette saison, Victor Wembanyama entame sa dernière danse dans le corps d’un joueur de basket-ball français, avant de bondir outre-Atlantique en très probable qualité de first pick. Ce suivi mensuel est notre manière à nous de l’embrasser.

LE MEILLEUR PROSPECT AU MONDE

On fermait l’édition du mois de septembre de Victor Wembanyama sur quelques vœux : puisse-t-il réussir son voyage à Vegas et ne pas décevoir les Américains. Si à l’instant T, vous ne disposez pas d’assez d’éléments pour apporter une réponse claire à cette interrogation automnale, c’est que vous vivez dans une grotte. Certaines grottes étant désormais équipées de la fibre, c’est que vous vivez dans l’une des pires grottes de France.

Les 4 et 6 octobre derniers, Victor Wembanyama ne s’est pas seulement fait un nom à l’étranger. Il a redistribué toutes les cartes, réinventé les règles, chamboulé l’histoire dans une salle remplie au quart. Deux jours qui – si notre ami de « 2m21 sans chaussures » atteint le niveau qui lui est prédit – resteront dans la mémoire de tous comme les deux jours d’une nuit sans fin. T’sais le rédacteur qui se perd un peu dans les mots et la poésie. Bref, tout ça pour dire que Vico a claqué 37 points à 7/11 du parking le mardi, puis s’est suffi de 36 points le jeudi. On retiendra cette poignée de main avec LeBron James, les commentaires de scouts et d’analystes en transe, puis cette éloge du King, lâchée au vent, pas forcément mesurée mais tellement bienveillante : on a adoré. « C’est pas une licorne, c’est un OVNI ».

RETOUR AU PAYS

La médiatisation se resserre autour de Victor Wembanyama, à tel point que l’on parle désormais de « Wembamania ». Typiquement le genre de terme dont raffolent les JT, qui permet de bien expliquer à Marie-Yvonne – 66 ans, domiciliée en Meurthe-et-Moselle – en quoi notre joyau français est un joyau français. « Dis, j’ai vu le basketteur, Hector Malaga là, il est grand hein ? ». Oui mamie, oui.

Désormais vénéré outre-Atlantique, le prospect de 18 ans est présenté à… Paris : une place en bord de terrain pour assister au Classique entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille, un coucou depuis le centre de la Défense Arena à l’occasion du match entre le Racing 92 et Montpellier Hérault Rugby, des allers-retours par ci, des têtes passées par là, et un blaze désormais sur toutes les lèvres, même celles qui n’ont jamais vu un match de basket de leur vie. En deux mois, Victor est passé d’une tête naissante à l’échelle de son sport, à l’un des deux sportifs les plus médiatisés en Île-de-France juste derrière Kylian Mbappé. Sur quelles sources s’appuie-t-on ? Aucune, c’est juste notre ressenti, avec suffisamment de recul pour ne pas dire une trop grosse bêtise (enfin on croit).

🗣 « 𝐴𝑙𝑙𝑒𝑧 𝑃𝑎𝑟𝑖𝑠 » Victor 𝐖𝐞𝐦𝐛𝐚𝐧𝐲𝐚𝐦𝐚 a un message pour vous ! 🔴🔵#PSGOM I #LeClassique pic.twitter.com/0oKxwDHmEi — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 16, 2022

Y’a pas que les sièges VIP dans la vie, y’a aussi le basket. Un déplacement au Mans, le premier match de championnat des Metropolitans 92 depuis deux semaines, et une grande victoire des Franciliens, 94 à 89. Par « grande », on sous-entend que ce succès est la première pierre fondatrice du collectif souhaité par Vincent Collet. Que des victoires ric-rac jusque-là, contre des équipes diminuées ou de bas de tableau, et enfin un premier rugissement en Sarthe. Les Manceaux sont aujourd’hui 2e de Betclic Élite avec… six succès pour un seul revers. C’est dire la performance obtenue par Victor et ses vieux. La ligne de stats du *lire avec la voix de Stéphane Guy* « génie français » ? 24 points à 6/12 au tir, 9 rebonds dont 4 offensifs, 2 contres, 1 interception, 3 turnovers et 3 fautes personnelles pour 8 fautes provoquées. Tout cela à seulement 18 ans, sur certains des meilleurs professionnels de notre championnat, l’un des plus prestigieux au monde (si si). Les mots nous manquent.

Plus tranquillement, les Metropolitans 92 vont sécher l’ADA Blois à la maison. Presque 30 points d’écart, 113 à 88, et une feuille de match encore bien grassouillette pour le 4e scoreur, 4e rebondeur, 1er à l’évaluation et 1er aux contres, du championnat de France : 17 points à 7/10 au tir dont 2/3 du parking, 7 rebonds, 5 contres, 6 passes, 1 turnover, 1 faute personnelle et 4 fautes provoquées pour 29 d’évaluation. Ça fait beaucoup de chiffres un peu partout, ce n’est pas très synthétique, mais une chose est sûre : s’il garde le cap, Victor Wembanyama risque de rafler un trophée qui n’est pas celui de Jeune joueur de l’année. Et dieu sait que la LNB aime mettre ses prospects en valeur, parfois aux dépens de vétérans moins « bankable » qui mériteraient pourtant la récompense (Matt Morgan, on te parle : va falloir cravacher pour aller chercher le MVP devant Vico).

« ON A LES DROITS ! ET POUR PAS CHER À MON AVIS… »

Le 27 octobre, la NBA annonce avoir trouvé un accord avec la LNB pour diffuser aux États-Unis, via l’application NBA, les matchs de Levallois – et donc de Victor Wembanyama. Les caméras seront les mêmes que celles utilisées par la LNB TV, à savoir des trucs automatiques qui galèrent à suivre les contre-attaques, proposent une image un poil grisée et filment à trois kilomètres du parquet. Vont découvrir ce qu’est vraiment un petit marché.

Là où les Amerloques réussissent un joli coup, c’est sous les paniers. Pendant la rencontre entre les Metropolitans 92 et la JL Bourg – dont on parle un peu plus bas – les réseaux sociaux de la NBA n’ont pas arrêté de balancer des vidéos très quali de Victor Wembanyama. Du slow-mo à foison, un focus constant sur les déplacements du Parisien, plein de petits détails qui professionnalisent drôlement l’atmosphère sur les bords de terrain de Betclic Élite. La LNB aurait-elle dû mettre en place ce type de suivi avant de le céder aux ricains ? Voyant ce que font les services de communication dans pas mal de clubs français, à savoir du bon boulot (Sonia Alberto à Cholet Basket, les caméras du BCM Gravelines…), il y a forcément une raison pour laquelle la LNB n’a pas mis le paquet sur la couverture des matchs de Wemby.

HALLOWEEN À EKINOX

En toute humilité, récit génialissime de notre rédacteur-en-chef à ce propos. Parce qu’on fête Halloween à Ekinox qu’une seule fois dans sa vie, et qu’on ne pensait pas le faire en présence de Victor Wembanyama. La ligne de stats du grand bonhomme ? 23 points à 7/12 au tir dont 9/10 aux lancers, 10 rebonds, 2 passes, 4 contres, 5 ballons perdus, 1 faute personnelle et 8 fautes provoquées pour 28 d’évaluation. La nette confirmation que l’OVNI préféré de LeBron James vise le trophée de MVP en Betclic Élite. Il commence à régulariser ses performances mammouthesques, et fait même planer au-dessus de nos têtes la menace d’une soirée à 40 ou 50 pions. Riez riez, tous les ballons ne passent pas par lui et pourtant, Victor – trop facile – termine tranquillement au-delà des 20 unités. De surcroît les Metropolitans 92 repartent avec… une cinquième victoire de rang. On ne s’en rend pas forcément compte mais il est déjà en train de devenir un joueur qui fait gagner son équipe. On ne va pas ressortir les bouquins d’histoire, mais ils n’étaient pas beaucoup les prodiges de 18 ans qui tapaient des pères de famille en repartant avec la win. En France, ils se comptent même sur les doigts d’une main qui s’en ait fait couper quatre.

LE MOIS D’OCTOBRE DE VICTOR WEMBANYAMA EN CHIFFRES :

Tirage de rideau sur un mois d’octobre bien grassouillet qui aura porté le nom de « Wembanyama » au-delà des frontières hexagonales. On se retrouve dans un mois pour faire le point sur le mois de novembre : difficile de faire mieux que cette édition, mais difficile également que Wemby ne fasse pas mieux que cette édition.