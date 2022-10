Nous ce qu’on aime, ce sont les critiques pas constructives. Marre des « C’est un mix de LeBron James et Yogi Ferrell prime », on voudrait un peu plus d’aigris dans cette vague d’optimisme. Ce n’est pas non plus la décla de Marc J. Spears – rédacteur pour ESPN et Andscape – qui va nous satisfaire. « De temps en temps, dans le sport, on assiste à un événement dont on se souvient pour le reste de sa vie. Ce match contre Victor Wembanyama est l’un de ces moments mémorables ». Mais qu’est ce qu’ils ont tous, ces professionnels qualifiés, à faire l’éloge d’un jeune alors que Jean-Yves Planchais, surclassé sénior départemental lors de sa dernière année cadet, nous assure que Victor est un jeune malpoli qui doit « dégonfler son melon 😉 ». On accorde donc que peu de crédibilité à la sortie de LeBron James comme quoi ce ne serait pas une « licorne » mais un « alien » et que « Personne n’a jamais vu quelqu’un d’aussi grand être aussi fluide et gracieux sur le parquet ». Du grand n’importe quoi.

LeBron a donné son avis sur Victor Wembanyama. « C’est pas une licorne, c’est un OVNI » 👽 pic.twitter.com/UEv8aXxOrq — TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 6, 2022

Interrogé par Bixente, Arsène Wenger aurait affirmé que Victor Wembanyama est « fort » et promis à « un bel avenir ». Le genre d’analyse pour laquelle on paie sans broncher notre abonnement télé. On boucle ça avec le scout de Forbes, Shane Young, qui après seulement quelques minutes de match mardi soir clamait déjà la « domination » de Victor Wembanyama comme acquise au plus haut niveau. Pas froid aux yeux le monsieur.