La NBA n’a pas encore tout à fait repris mais elle s’exporte déjà. Ce jeudi, puis samedi, les Atlanta Hawks et les Milwaukee Bucks s’affrontent à Abu Dhabi. Petit tour d’horizon des forces en présence.

Après avoir montré le bout de son nez à Londres, à Tokyo ou encore Paris (où elle retournera en janvier), la NBA s’invite dans une nouvelle contrée : les Émirats arabes unis, et plus précisément leur capitale Abu Dhabi. Prochaine étape dans l’effort d’internationalisation de la Ligue, les Abu-Dhabi NBA Games verront donc s’affronter les Milwaukee Bucks et les Atlanta Hawks. Ils y disputeront deux rencontres : la première aujourd’hui à 18 heures, c’est cool on va pouvoir regarder ça sans avoir à se maintenir les paupières ouvertes avec du scotch, et la deuxième samedi à la même heure, dites on en a de la chance.

Pour certains matchs de présaison, les franchises n’hésitent pas à mettre leurs meilleurs joueurs au repos, histoire d’être sûr que les petits bobos ne deviennent pas grands, et de permettre à tout ce beau monde d’avoir du temps de jeu. Mais ici, s’agissant d’un partenariat avec un pays, il y a fort à parier qu’on verra tout le monde. Enfin ceux qui sont en état du moins.

Côté Bucks, Giannis Antetokounmpo, qui a n’a pas participé à la première rencontre de son équipe face au Grizzlies, sera bel et bien présent. Jrue Holiday, Grayson Allen et Brook Lopez, pressentis dans le cinq majeur cette saison, l’accompagneront. Absent de marque, Khris Middleton n’est pas suffisamment remis d’une blessure au poignet et devrait être remplacé par Bobby Portis. Joe Ingles, lui, galère toujours avec son genou et ne sera pas dans la rotation non plus. À noter l’incertitude autour de Pat Connaughton et Wes Matthews, listés day-to-day.

Pour les Hawks, c’est l’heure de la grande reprise, la premier match de présaison et donc la première fois qu’on aura droit à l’association Trae Young/Dejounte Murray. Ce qui est assez excitant tout de même et devrait servir de mise en bouche pour la saison régulière. D’autant plus que le cinq majeur devrait être réuni : De’Andre Hunter, John Collins et Clint Capela seront tous là et prêts à en découdre. Côté absences, on notera celles des jeunes Jalen Johnson et Trent Forrest, malades, ainsi que de Bogdan Bogdanovic, présent avec le groupe mais pas tout à fait prêt à jouer.

Trae Young was mic’d up during the @ATLHawks practice in Abu Dhabi!#NBAinAbuDhabi: 10/6, 10/8 on NBA TV pic.twitter.com/Wi423tqDZh — NBA (@NBA) October 4, 2022

Les Abu-Dhabi NBA Games, c’est entre les Hawks et les Bucks et ça commence aujourd’hui, à 18h à suivre sur beIN Sports 1. La deuxième rencontre aura lieu samedi. L’occasion de voir comment les faucons s’organisent avec leur nouveau backcourt, face à un favori au titre.