Dans le cadre de ces 30 previews en 30 jours on vous parle donc des 30 franchises NBA… en 30 jours, sans blague. Et dans le cadre de ce mois 100% analyse en amont, on vous rappelle aussi que cette année encore la TrashTalk Fantasy League reprendra ses droits pour une nouvelle saison. L’occasion entre deux gros dossiers de vous balancer les tendances pour chaque franchise, et aujourd’hui on vous parle des Toronto Raptors !

#Les bons plans annoncés

Quand on regarde cet effectif des Raptors, un nom ressort bien fort, celui de Pascal Siakam. 37,4 points TTFL de moyenne la saison dernière, c’est haut, très haut. Et Pascal est un joueur complet, solide et surtout, régulier. Pour gagner en TTFL il faut savoir prendre des risques mais parfois, jouer la sécurité peut s’avérer la bonne stratégie. Là, en matière de sécurité, on en a un qui se pose. Bon, un mauvais jour peut toujours arriver mais Pascal Siakam c’est presque l’assurance tout risque, le minimum 30 points TTFL quand ça va moyen, et ça peut faire plaisir de se reposer sur lui. Derrière, il n’y a franchement pas grand monde mais on miserait bien sur un petit Scottie Barnes pour sa deuxième saison. 15,3 points de moyenne par match pour un rookie c’est très fort et on peut imaginer qu’il va encore progresser. Petite mention également pour Drake ou plutôt Fred VanVleet, assez régulier si on veut la jouer safe. Pour les autres, on déconseille.

#Les carottes redoutées

Tous les joueurs NBA suivent la TTFL on le sait bien, aucun ne veut voir son nom dans cette section mais malheureusement pour certains il faut bien y passer. Alors désolé Gary Trent Jr., mais aujourd’hui c’est ton équipe et donc ton tour. Bah oui, nous claquer 42 points face à Houston un soir puis 11 face à Denver deux jours plus tard, ça n’aide pas à créer une relation de confiance. Côté O.G. Anunoby le problème est un peu différent : malgré quelques bonnes perfs qui pourraient donner envie, il ne nous a pas montré qu’il pouvait nous emmener sur le toit du monde, vers la consécration d’une vie, gagner la TTFL. Alors pourquoi on cliquerait sur lui quand on peut faire bien mieux ? Bon, on pourrait en citer d’autres qui ne nous feront pas gagner, mais on ne peut pas vraiment appeler Chris Boucher un carotteurs puisqu’il ne nous a jamais rien promis. Nous par contre, on promet de ne jamais le choisir.

#Les trois meilleures moyennes de l’équipe la saison passée

Pascal Siakam : 37,4 points

Fred VanVleet : 28 points

OG Anunoby : 23,5 points

Voilà pour les conseils TTFL maison version Raptors, et on préfère ne pas vous rappeler le classement de la Team TrashTalk l’année passée. Partez du principe qu’on sait de quoi on parle, ça vaudra mieux pour tout le monde.