Après la petite nuit d’hier, la NBA revient en force ce mercredi avec pas moins de 13 matchs au programme. 13 matchs, plusieurs affiches bien sympathiques, tout ça de 1h du mat’ jusqu’à 7h, bref tout ce qu’on aime.

# LE PROGRAMME

1h : Magic – Hawks

Magic – Hawks 1h : Cavaliers – Sixers (sur beIN Sports 4 MAX)

Cavaliers – Sixers (sur beIN Sports 4 MAX) 1h30 : Knicks – Bucks

Knicks – Bucks 1h30 : Nets – Wizards

Nets – Wizards 1h30 : Celtics – Heat (sur beIN Sports 3)

Celtics – Heat (sur beIN Sports 3) 2h : Wolves – Grizzlies

Wolves – Grizzlies 2h : Pelicans – Raptors

Pelicans – Raptors 2h : Thunder – Spurs

Thunder – Spurs 3h : Suns – Bulls

Suns – Bulls 3h : Nuggets – Rockets

Nuggets – Rockets 3h : Jazz – Clippers

Jazz – Clippers 4h : Kings – Pacers (sur beIN Sports 4 MAX)

Kings – Pacers (sur beIN Sports 4 MAX) 4h30 : Lakers – Blazers

# À NE PAS MANQUER

Pour ceux qui seront là d’entrée, ça va commencer fort puisque les Cavaliers accueillent les Sixers dès 1h du matin. Une bonne affiche sauce Conférence Est, entre deux équipes qui sont dans le Top 5 au classement. Affiche d’autant plus intéressante que Cleveland veut se reprendre après deux défaites sur les trois derniers matchs, et que Philadelphie veut enchaîner avec une quatrième victoire consécutive maintenant que Joel Embiid est de retour.

Une demi-heure plus tard, l’entre-deux sera donné à Boston pour un remake des dernières Finales de Conférence Est entre les Celtics et le Heat. C’est devenu un classique au fil des années et même si Miami réalise un début de saison très moyen, ça sent la grosse bataille. Sans Jimmy Butler et potentiellement sans Tyler Herro, le groupe d’Erik Spoelstra aura encore besoin d’un grand Bam Adebayo pour espérer concurrencer la meilleure équipe de la NBA. Source d’espoir pour le Heat, Jaylen Brown est incertain pour cette rencontre.

Aux alentours de 2h, on surveillera également la double confrontation entre Wolves – Grizzlies et Pelicans – Raptors, deux rencontres qui pourraient bien apporter leur lot de highlights. Anthony Edwards contre Ja Morant, ça se rate pas même sans Karl-Anthony Towns, tandis que Zion Williamson aura lui à cœur de mettre la misère à Pascal Siakam, Fred VanVleet et Cie.

En deuxième partie de nuit, on gardera un œil attentif sur les Suns de Devin Booker qui voudront conforter leur première place à l’Ouest, mais ils auront face à eux une équipe des Bulls qui commence à taper des gros (Celtics et Bucks notamment). De quoi nous offrir potentiellement un joli duel dans l’Arizona, alors que dans le même temps Tyrese Haliburton fera son grand retour un peu plus loin, du côté de Sacramento.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

La Bol Bol Mania continue face aux Hawks.

Giannis Antetokounmpo au Madison Square Garden, pas besoin de vous faire un dessin.

Kevin Durant face à Washington, remember Daniel Gafford…

Les Spurs à Oklahoma City pour donner une vraie leçon de tanking au Thunder.

Nuggets – Rockets, on va voir si les Fusées suivent les conseils de Nikola Jokic (spoiler non).

Jazz – Clippers, une affiche entre deux équipes de l’Ouest pas du tout sur la même dynamique.

Lakers – Blazers, toujours sans Lillard mais pas grave pour Portland, à Los Angeles même Andrew Nembhard lâche des buzzers.

Oh la belle soirée qui nous attend ! Un conseil, partez tout de suite à la sieste car faudra être en forme cette nuit.